La Teja no miente, regresamos a Circunvalación Norte y encontramos 18 trampas mortales

La gente dice que la última etapa quedó fea, pero eso es lo de menos, el problema son los peligros que tiene. (Rocío Sandí Z.)

La Teja no mintió al decir que la última etapa de Circunvalación Norte, la que fue inaugurada por el presidente Rodrigo Chaves el viernes anterior, no está terminada.

Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no le hizo nada de gracia la nota y las fotos que sacamos de las obras inconclusas y se dejó decir en una publicación en Facebook que eran falsas, por eso este domingo 6 de octubre volvimos a Circunvalación Norte en busca de más pruebas de que La Teja dice la verdad, y claro que las encontramos.

Hay 18 cajas de registro sin tapa en la etapa inaugurada el viernes pasado. (Rocío Sandí Z.)

Las obras de esta última etapa no son agradables a la vista y por eso mucha gente ha hecho memes por lo fea que quedó, pero no nos vamos a centrar en eso porque al final la estética no cuenta tanto, más cuando se trata de una obra tan importante que promete reducir las odiadas presas. A lo que sí hay que ponerle cuidado es a los peligros que tiene la vía, precisamente porque las obras aún no están listas.

Hicimos un recorrido a pie por el lugar y vimos cosas que causan mucha preocupación. En algunas partes hay materiales de construcción a la orilla de la calle: varillas, piezas de cementos y otras cosas, pero lo más peligroso son las 18 cajas de registro que aún no tienen tapa y representan un riesgo que puede ser hasta mortal para motociclistas y ciclistas.

Estos huecos representan una trampa para motociclistas y ciclistas. (Rocío Sandí Z.)

El MOPT lo que hizo fue ponerle unas tablas con un pedazo de malla roja a cada caja como para avisar que hay peligro, pero seamos francos, eso no sirve de mucho en caso de un accidente.

En la publicación que hizo el MOPT refiriéndose a nuestra nota tuvo que reconocer que faltan algunas cosas por hacer, pero en realidad los peligros que aún tiene la carretera no son poca cosa.

Circunvalación norte tiene trampas mortales, cuidado al pasar por ahí

“Ya está habilitado el tronco central de la Circunvalación, que permite a los conductores recorrer de manera completa la Ruta Nacional 39, pero es importante aclarar que seguimos trabajando en una serie de obras y acabados que nos permitirán poner en servicio las marginales”, informó el Ministerio restándole importancia a las obras que aún tiene que hacer en esa etapa del anillo central.

Si usted tiene que pasar en estos días por este sector, lo mejor que vaya con mucha precaución, sobre todo si viaja en moto o bicicleta y durante la noche, porque en el túnel la visibilidad es aún menor.