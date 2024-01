Fiscal general hace petición para acabar con la alcahuetería de que los delincuentes estén libres

El fiscal general, Carlo Díaz, pide ayuda a los diputados. Foto: John Durán.

Los jefes de fracción de las seis bancadas legislativas se reunieron este martes con los integrantes de la mesa de trabajo de seguridad, quienes han estudiado los proyectos de ley que se necesitan aprobar con urgencia para frenar la ola de violencia que vive el país.

El objetivo del encuentro fue que ellos conocieran a fondo los 10 proyectos de ley prioritarios para que avancen lo antes posible, ya algunos están adelantados.

La sesión se llevó a cabo en el Salón de Jefes de Estado de la Asamblea Legislativa, con la presencia de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, así como del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. También estuvo el fiscal general, Carlo Díaz, y el director del OIJ, Rándall Zúñiga, junto a otras autoridades judiciales, de Gobierno y del Congreso.

Este martes hubo una reunión importante en la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa.

El jefe del Ministerio Público aprovechó la reunión para solicitarle a las cabezas de bancada darle prioridad a un proyecto que busca reformar la aplicación de la prisión preventiva. Esa propuesta es nueva y está a la espera de presentarse a la corriente legislativa, pero ya está lista.

“Es muy importante el proyecto de ley, que es el de prisión preventiva, en el que se incorporan nuevas causales para otorgarla. Lo que se busca es proteger a la comunidad y la seguridad del Estado”, dijo Díaz.

El objetivo principal de la iniciativa es aumentar los causales por las que un juez puede dictar prisión preventiva y eliminar las interdependencias para que se flexibilice la posibilidad de sacar a los delincuentes de las calles.

Los diputados se comprometieron a trabajar duro para aprobar los proyectos de ley. Foto: Archivo.

“Necesitamos que se cumpla la causal A, B y C para dictar prisión preventiva, si no se cumplen las tres no la dictamos. Lo que se busca es que en casos relevantes, por la gravedad que tienen y el peligro que representan, no haya necesidad de que se cumplan las tres, basta que se cumpla una de ellas”, explicó sobre el tema, semanas atrás, Mauricio Boraschi, fiscal adjunto del Ministerio Público.