Fiscalía cayó en Casa Presidencial por una investigación contra Rodrigo Chaves

Este miércoles, funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, por solicitud de la Fiscalía General, llegaron a Casa Presidencial a llevarse unos documentos necesarios para una investigación.

La información fue confirmada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

La Fiscalía se llevó datos en investigación contra Rodrigo Chaves. Foto: Presidencia. (JOHANFRED)

“Hemos sido notificados por parte de la Fiscalía General de la República de un secuestro de información sobre una causa en la que es investigado el presidente de la República. La causa 23-000056-0033.

“Voluntariamente nosotros vamos a presentar en las próximas horas a la Fiscalía los documentos requeridos que son las vitácoras de ingreso a la Presidencia de la República y con gusto vamos a seguir colaborando con el Poder Judicial en cualquier otro tipo de información que requiera para sus diligencias”.

Extraoficialmente, se supo que la causa investigada por el Ministerio Público sería por tráfico de influencias por el caso de los hijos de Leonel Baruch, ya que el mandatario Chaves habría pedido a la expresidenta del PANI, Gloriana López, por medio de un tercero, que actuara en ese caso “con mucho cuidado”.

Además del presidente, también son investigados por ese mismo caso el actual ministro de comunicación, Jorge Rodríguez Vives; el actual jefe de Despacho del presidente de la República, Gabriel Aguilar Vargas; la esposa del empresario Leonel Baruch, de quien está separado hace cinco años, Yafit Ohana Beladel; el abogado de ella, Ricardo González Mora, y la presidenta ejecutiva del Inamu y ministra de la Condición de la Mujer, Adilia Caravaca Zúñiga.

La investigación sería por una denuncia de Leonel Baruch. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Según informó Cristian Arguedas, abogado de Baruch, cuando presentó la denuncia, en la causa se detallan varios delitos, el primero es la aparente presión indebida por parte de Presidencia a la expresidenta del PANI para que, presuntamente, actuara en favor de Yafit Ohana en un caso que sigue afectando a los hijos de Leonel Baruch. Este hecho fue denunciado por la propia exfuncionaria del PANI.

El segundo delito es la aparente presión indebida a Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta actual del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, para que el INAMU actuara a favor de la señora Ohana en un caso de supuesta falsa violencia doméstica, así como en el expediente de la demanda de divorcio planteada por Leonel Baruch contra la señora Ohana hace más de cinco años.

Otra investigación

Esta no es la única investigación que tiene el Ministerio Público contra el presidente Chaves.

La Fiscalía informó en julio pasado que abrió una investigación contra el mandatario por un tema que causó mucha controversia e indignación.

Presidencia asegura que colaborará con la investigación. Foto: Archivo. (Archivo)

Se trata del polémico viaje que hizo el presidente de la República a Letonia, país natal de la primera dama Signe Zeikate. Él anunció en una conferencia de prensa que hasta iría a visitar a los suegros.

“Ya me están arreando en redes, bueno, eso es normal, pero esta vez me están golpeando porque resulta que voy para Letonia, el país de mi señora, un día. Dios guarde me hubiera casado con una americana porque nunca hubiera podido ir a Estados Unidos. Ahí hay gente diciendo: ‘Lo que va a hacer es ir a ver los suegros’; no señores (ríe), sí los voy a ver, para qué les voy a mentir, me imagino que hay que ir a saludarlos, verdad, sería mala educación (no hacerlo), pero resulta que el comisionado del ambiente es letón y resulta que el presidente de Letonia es nuevo. Ustedes saben que en la diplomacia hay que ver a la gente de cerquita y ocurre y sucede que es en Letonia y sí, hay que echarse un viajecito más”, dijo Chaves en aquella oportunidad.

Fiscalía confirma todo

La Fiscalía General confirmó que ordenó un secuestro de documentos en Casa Presidencial y delegó la realización del mismo en el Organismo de Investigación Judicial. Dicha diligencia no es sinónimo de allanamiento, por lo que no fue necesaria la presencia del fiscal general.

“La diligencia pretende obtener registros de una bitácora de entrada a esa instancia, en un período determinado, para incorporar esa prueba documental en el expediente 23-000056-033-PE. En esa causa se investiga el presunto delito de tráfico de influencias. Según corroboró la Fiscalía General, la diligencia solicitada al OIJ fue iniciada esta mañana (del miércoles)”.

Orden de secuestro

Según explicó la Fiscalía, de acuerdo al artículo 198 del Código Procesal Penal, una orden de secuestro es cuando “el juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando sea necesario, ordenarán su secuestro. En los casos urgentes, esta medida podrá delegarse en un funcionario de la policía judicial”, explican.