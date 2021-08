Flores y globos protagonizaron Día de la Madre en San José

Los vendedores de flores llenaron San José de mucho color. Foto: Rafael Pacheco. Los vendedores de flores llenaron San José de mucho color. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Este 15 de agosto fue un domingo lleno de flores y de color en San José.

A sabiendas de que muchos ticos dejan todo para última hora, los vendedores aprovecharon y se llenaron de ramos de flores para hacer platica este Día de la Madre.

Los globos también fueron de los detalles que más se vendieron este domingo. Foto: Rafael Pacheco.

Ya fuera con ramitos de una rosa o con otros más tupidos que tenían hasta girasoles, más de un hijo llegó a celebrar a la mujer que le dio la vida.

Además abundaron los globos rojos con dibujos de flores y esos también estuvieron incluidos en los detalles preferidos para este domingo 15.

La lluvia sorprendió a quienes andaban en San José haciendo compras. Foto: Rafael Pacheco.

A más de uno lo agarró el aguacero cuando andaba haciendo mandados en el centro de Chepe o iba de camino para donde la mamá, pero la lluvia no detuvo a nadie, aunque fuera mojados llegaron a dejar el detallito.

Los vendedores estaban contentos de ver las calles de la capital llenas luego de tanta necesidad debido a la pandemia. Muchos hicieron su agosto.

Decenas de personas llegaron a visitar los restos se seres queridos en el cementerio General. Foto: Rafael Pacheco.

Visita pendiente

Pero no a todos les fue bien este Día de la Madre, las personas que decidieron ir a visitar las tumbas de sus mamás o abuelas en el cementerio Obrero, en San José, tuvieron que devolverse del portón porque no les abrieron.

Gabriela Viales está entre quienes se llevaron la desilusión.

Al cementerio Obrero nadie pudo entrar y muchos se molestaron porque no avisaron que estaría cerrado. Foto: Rafael Pacheco.

“Me vine con mi mamá y mi abuelita para visitar los restos de mi bisabuela, pero cuando llegamos vimos una gente en el portón que estaba molesta y haciendo reclamos. Preguntamos qué estaba pasando y nos dijeron que querían entrar pero que un trabajador del cementerio les dijo que no iban a abrir hoy (domingo)”, contó.

Las calles de San José estuvieron llenas de clientes este 15 de agosto. Foto: Rafael Pacheco.

Gabriela decidió quedarse un rato a ver si la cosa mejoraba, pero contó que después llegó un señor de la municipalidad de San José que les dijo que lo mejor era que se retiraran porque el cementerio estaría cerrado todo el día.

“A la par está el Cementerio General y ese sí abrió, todo el que quería podía entrar. Me parece injusto que no abrieran y que no siquiera informaran que no se recibirían visitas, así nos hubiéramos ahorrado el mal rato”, aseguró.

Las flores fueron de los detalles que más se vendieron. Foto: Rafael Pacheco.

La Teja trató de consultar qué fue lo que pasó, pero en el departamento de prensa de la muni nos dijeron que ese cementerio lo administra la Junta de Protección Social y en prensa de esa institución no contestaron nuestros mensajes.

Las autoridades de Salud esperan que quienes salieron de casa este fin de semana cumplieran al pie de la letra los protocolos sanitarios para evitar que continúen creciendo los contagios de covid-19.