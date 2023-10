Franceses en Manzanillo: “¡Oh lá lá... Que eclipse más impresionante!”

Los francesos disfrutaron de dos bellezas, Limón y el eclipse. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Cuatro amigos franceses que están estudiando en Costa Rica se fueron para playa Manzanillo en el Caribe sur para disfrutar del eclipse solar y quedaron impresionados. “¡Oh lá lá... Que eclipse más impresionante”, fue lo primero que dijeron.

Estelle Boitez, Julien Avinee, Alexandre Penneroux e Igor Duplat, son cuatro franceses que desde agosto pasado estudian en la Universidad de Costa Rica (UCR) y conforme se fue acercando octubre entendieron que no podían dejar pasar la oportunidad de irse a las playas de Limón y presenciar el espectáculo celestial más importante de este 2023.

“Jamás vimos algo parecido en Francia. Es la primera vez que podemos disfrutar de un eclipse como el de hoy, estamos impresionados, es algo único y especial. Nos preparamos muy bien con la protección solar porque no queríamos perdernos nada”, nos comentó Estelle justo al mediodía de este sábado 14 de octubre.

Los franceses están enamorados de Costa Rica. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Cuando decidieron venirse a estudiar a Costa Rica no tenían ni idea de que estarían en medio de un eclipse solar anular, mucho menos que lo iban a poder disfrutar frente al mar, siendo una de las zonas privilegiadas del planeta para ver a la Luna interponiéndose entre La Tierra y el Sol.

“Nos encanta Costa Rica y esta ha sido una sorpresa inesperada y muy agradable. Es una experiencia que jamás olvidaremos. La naturaleza es fantástica y el regalo de este eclipse en este país tan lindo nos ha llenado demasiado”, comentó Julien.

Nos cuentan los estudiantes franceses que algo que no han vivido en Costa Rica es un temblor y no quieren; sin embargo, si les llega y no es muy fuerte, pues sí lo disfrutarían. En Francia nunca han sentido un buen meneón.

Limón se convirtió en el centro de Costa Rica este fin de semana, qué lindo verlo así de lleno. (Rafael Pacheco Granados)

“El eclipse total era lo que estábamos esperando, queríamos disfrutar eso de que se va la luz del sol bastante y que se siente un frío de noche en pleno mediodía, esa era la experiencia que queríamos vivir por eso estamos más que sorprendidos”, reconocieron.

Este eclipse solar arrancó a las 10:15 de la mañana, tuvo su fase conocida como Máximo Eclipse a las 12:01 p.m. y terminó a la 1:46 de la tarde. Minutos más o minutos menos para diferentes zonas del país. En total duró 3 horas y 31 minutos.

En diferentes zonas del Caribe sur como Tortuguero, Manzanillo, Cocles, Puerto Viejo, Cahuita y Limón este se vivió en palco VIP porque fue la zona en que más tapado se vio el Sol por la Luna.

Que buena mezcla, mar azul y el eclipse. (Rafael Pacheco Granados)

Llenazo total

Así como estos amigos franceses, cientos de familias costarricenses se fueron para el Caribe sur a disfrutar del eclispe, entre ese grupo nos sentamos a conversar otro ratico, en media playa Manzanillo, con doña María Félix Murillo, vecina de Cartago.

“Vinimos en una excursión que está planeada hace cuatro meses. Compramos un combo que incluía el hotel, el transporte y hasta los anteojos. Estamos 150 personas que llegamos en un bus y dos busetas. Hay de Cartago centro y paraiseños.

Cientos de costarricenses se trasladaron a las playas del Caribe sur para contemplar el anunciado acontecimiento astronómico del año. (Rafael Pacheco Granados)

“Somos un grupo grande de amigos que hacemos viajes así y desde hace mucho nos dijimos que era la gran oportunidad”, nos comentó doña María quien sí reconoció que a pesar de tener anteojos no vería el eclipse por miedo a sufrir un daño en sus ojos.

Al llegar el mediodía, la gente que estaba en Manzanillo comenzó a gritar y silbar, muchos a aplaudir, dejando claro había llegado el momento justo para esta zona de la Luna tapando al Sol. Sí se puso un poquitico oscuro y nos llamó la atención que comenzaron a sonar la chicharras. Gente de Alajuela comentó que ahí sonaron los grillos.

Venta loca

Don Eduardo Morales, nativo de Puerto Viejo, estaba en Manzanillo vendiendo patty, nos aseguró, al mediodía, que la venta era loca. El tema no era solo que había mucha gente sino que perseguían el patty como pocas veces.

“No soy el dueño del negocio, es una sobrina, Ingrid González. Nos preparamos muy bien para este día, la verdad fue que trabajamos casi toda la noche haciendo patty para tener bastante, sabíamos que sería un llenazo, pero no tanta locura.

“En Semana Santa y en diciembre hay grandes llenazos, pero es que hoy la venta ha sido loca. Siempre me compran, pero poquitos en la mañana, lo fuerte es por la tarde, digamos que para el cafecito. Hoy no, hoy la mañana estuvo y está buenísima. Gracias a Dios porque con el eclipse todos ganamos”, comentó don Eduardo.

Llegaron buses, busetas, microbuses, taxis, cientos de carros, en fin, nuestro Caribe se inundó en su mayoría de familias ticas ilusionadas por un eclipse que no defraudó a nadie, al menos en el Caribe sur, porque las nubes no se pusieron en varas y lo dejaron ver completico.