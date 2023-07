Funcionario de Casa Presidencial invitó a expresidenta del PANI a un hotel

Gloriana se desahogó contando todo lo que vivió al final de su gestión. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Un día después de renunciar al puesto de presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo recibió varios mensajes de un funcionario de Casa Presidencial que le hizo propuestas indecorosas.

Así lo contó ella este jueves al relatar todo lo que vivió al final de su gestión en el PANI.

“Fue una situación muy lamentable, al día siguiente de mi renuncia, desde la mañana, empecé a recibir chats de un funcionario de Presidencia, 20 años menor que yo, un muchacho muy guapo por cierto, pero yo lo encontré extraño porque yo soy una señora y no soy Jennifer López, ella se ha dedicado al cuerpo, yo a la cabeza y al corazón”, relató López.

“Me pareció curioso ese interés que además se volvió muy explícito en que fuera a su casa esa noche, incluso le pregunté para qué y ahí dijo algunas cosas que no se pueden decir en televisión y le advertí que claramente estaba siendo utilizado, probablemente para generar una situación incómoda para mí, porque cuando alguien no tiene mucho rabo que le majen pues se lo generan y yo pensé en alguna fotografía incómoda o algo así, él lo negó pero yo le dije que eso no era normal, que yo podía ser la mamá”, agregó la exfuncionaria.

Ella cree que querían ponerle una cama para comprometerla. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Ella no quiso decir el nombre del funcionario, solo dijo que era de la zona sur.

También dijo que le preguntó quién le pidió que le pusiera la “camita”, pero él nunca dio el brazo a torcer.

“En realidad él lo negó, ahí siguió, me invitó primero a su casa, luego a un hotel. La insistencia era mucha para que la salida se concretara ese mismo día. Yo no sé si él sigue en Casa Presidencial, es un funcionario menor”, relató.