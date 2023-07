Expresidenta del PANI revela cómo Rodrigo Chaves la habría “amenazado” para que renunciara

Gloriana López Fuscaldo, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), contó cómo fue que el presidente de la República, según ella, la obligó a renunciar.

Ella fue a comparecer este jueves a la Asamblea Legislativa y soltó la sopa sobre la pesadilla que asegura haber vivido al finalizar su gestión.

El presidente habría obligado a Gloriana a renunciar. Foto: Casa Presidencial. (Captura de pantalla)

López dijo que el 19 de junio pasado, ella estaba en su despacho, en el PANI, cuando llegó la vicepresidenta de la República, Mary Munive, y le habría comentado que la veía “desbordada” y que ella tomaba muchos medicamentos, por lo que sentía que lo mejor era que renunciara. Eso la molesto mucho porque sintió que estaba dando a entender que no tenía la capacidad dirigir la institución y le dijo a Munive que no renunciaría.

López dijo que ese día tenía coordinada una reunión con el presidente Rodrigo Chaves, pero que se la cancelaron, algo que le pareció extraño.

Según la exjerarca, ante la negativa de López de renunciar, Munive llamó por teléfono al mandatario y le contó, luego le pasó el teléfono a la entonces presidenta del PANI. Lo primero que él le dijo era que lo estaba poniendo en una posición muy incómoda.

Gloriana López soltó una bomba sobre su paso por el PANI. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Bueno doña Gloriana, renuncie (le dijo Rodrigo Chaves), le estoy ofreciendo la embajada de Perú, yo le dije: ‘Señor presidente, qué pena, pero sabe dónde puede poner la embajada de Perú, yo voy para mi casa desempleada’. Él me dijo que si no renunciaba me iba a tener que destituir y yo le dije que procediera. ‘Entonces voy a tener que contar’ (le respondió Chaves)”, contó López.

Entonces pensó que iban a decir que ella tenía problemas médicos por las afirmaciones que había dicho la vicepresidenta y eso le dio miedo porque sabía que su hijo podía sufrir mucho, por eso al final decidió renunciar ese mismo día.