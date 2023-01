Fundador del BCT demanda al ministro de Hacienda por el denominado “megacaso”

Leonel Baruch, socio fundador del Banco BCT inició acciones legales contra el ministro de Hacienda Nogui Acosta; el director de Tributación Mario Ramos y la viceministra de Ingresos Priscila Zamora por las declaraciones brindadas en la conferencia de prensa convocada por Hacienda la semana anterior.

El dueño de CRHoy y socio del banco BCT demandó al ministro de Hacienda.

Según el comunicado enviado por Baruch califica lo ocurrido como una estrategia “ruin y malintencionada” al difundir información falsa en una conferencia de prensa oficial alegando la existencia de una causa penal por defraudación fiscal contra su persona, ocultándole a los medios de comunicación convocados y a la ciudadanía, que dicha causa había sido desestimada por el Ministerio Público, como ellos mismos sabían desde diez días antes.

Hacienda denunció “megacaso” de fraude fiscal que había desestimado por la Fiscalía

La denuncia penal contra Acosta, Ramos y Zamora es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.

“No es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros, que lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos”, explicó el denunciante.

El ministro de Hacienda Nogui Acosta y el director de Tributación ario Campos son parte de los demandados por presunto abuso de autoridad. (MAYELA LOPEZ)

Agregó el también exministro de Hacienda que “desde mayo de 2022, cuando supuestamente presentaron en Tributación una denuncia “anónima”, he recibido ataques por parte de troles en redes sociales y perfiles de personas afines al Gobierno actual. Estos ataques los he ignorado y entiendo que responden a que soy el presidente de la junta directiva de CRHoy.com, un medio de comunicación independiente que, desde su fundación, hace más de 11 años, no se ha dejado amedrentar por nadie”.

Ministerio de Hacienda revela maniobras usadas por empresas para evadir pago de impuestos