Futuro piloto de avión, de 11 añitos, debutó en la procesión josefina del Domingo de Ramos

A Alexander Rivera Centeno, de 11 años, su papá, don Jacinto Rivera García, le dijo --tan solo 10 horas antes-- que iría de titular en las celebraciones del Domingo de Ramos, que organiza la municipalidad de San José, en conjunto con el Cabildo Metropolitano de la Arquidiócesis josefina.

Monseñor José Rafael Quirós bendijo las palmas en la explanada de la iglesia La Soledad. (Albert Marín)

La procesión del Domingo de Ramos recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y este 2023 fue el debut de Alexánder, quien nos comentó que cuando sea grande, quiere ser piloto de aviones, porque le gustan mucho.

Don Jacinto ya tiene como cinco años de acompañar al burrito Pepe, quien carga la imagen del Señor del Triunfo, para que se mantenga mansito y no se asuste y decidió que este año ya era el ideal para que hijo continúe con la tradición familiar.

Fieles católicos llegaron a la procesión del Domingo de Ramos en San José. (Albert Marín)

“Estoy en sexto grado en la escuela Julio Fernández Rodríguez, en la sección 6-4. Hasta anoche (el pasado sábado) mi papá me dijo que iba a estar en la procesión. Lo tomé con calma y muy feliz de poder participar.

“El traje me quedó perfecto. Me siento muy bien y emocionado por ser la primera vez. En casa nos levantamos desde las cinco y media de la mañana, desayunamos bien, tomamos cafecito y nos vinimos bien preparados, mi papá me da buenos consejos”, explica el estudiante de sexto grado.

Alexander (de azul) debutó en las celebraciones josefinas de Semana Santa. (Albert Marín)

Como don Jacinto conoce desde hace varios años al burrito, le dijo a su hijo que antes de la procesión solo era dejar que Pepito hiciera lo que quisiera, eso sí, bien vigilado, pero ya al inicio de la procesión y con la imagen de Jesús en sus lomos, el objetivo era mantener a Pepe bien calmadito en medio de tanta gente que participó en la procesión.

“La Semana Santa nos llama a caminar con Jesús desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta la cruz, para que muramos con él y abrirnos a la experiencia siempre renovadora de la resurrección”, dice la Conferencia Episcopal del país.

La pasa de la imagen del Señor del Triunfo por la Puerta de Jerusalén fue celebrada. (Albert Marín)

Agregan que, como la pandemia por el covid-19 --de la que hay que seguirse cuidando-- ha cedido un poco, le piden a los fieles católicos que participen activa y conscientemente de las celebraciones.

El burro Pepe se portó a las mil maravillas, su segundo año con nota 100. (Albert Marín)

“Invitamos a los fieles a que acudan a los templos y otras actividades como lo son las procesiones, a que se acerquen a celebrar viva y presencialmente la fe, para alimentarla y testimoniarla con la fuerza del Espíritu, en unión especialísima con Cristo en la próxima Pascua.

“También los invitamos a integrarse en el servicio de sus parroquias para que puedan manifestar aún más vivamente su compromiso cristiano”, agregan los obispos de la Conferencia Episcopal.

La catedral josefina estaba a reventar cuando llegó la imagen del Señor del Triunfo sobre el lomo del burrito Pepe. (Albert Marín)

Palmas

La bendición de palmas de la procesión con la imagen del Señor del Triunfo se dio en la explanada de la iglesia La Soledad, por parte del arzobispo de San José, monseñor José Miguel Quirós, y por el bulevar de la avenida cuatro fue la procesión que terminó con la entrada a la catedral Metropolitana.

La imagen tuvo su lugar importante una vez entró a la catedral. (Albert Marín)

Antitos de entrar a la catedral, al costado sur, sobre el bulevar de la avenida cuatro, al Señor del Triunfo le abrieron la Puerta de Jerusalén en medio de una pequeñita representación de actores que al principio dudaron sobre quién era ese que llegó sobre un burrito, pero después confirmaron que era Jesucristo, el hijo de Dios, y le abrieron la puerta de par en par tal y como está escrito en La Biblia, de hecho, la procesión del Domingo de Ramos es la única procesión claramente identificada como tal en las Sagradas Escrituras.

A las 10:30 de la mañana fue la misa solemne de la Pasión del Señor, celebrada por monseñor Quirós, quien en la homilía dijo: “¿Por qué no alzamos las palmas de nuestras manos y las ponemos cerquita del corazón?, expresando así el deseo de que nuestro corazón palpite en el amor de Dios.

Celebraciones del Domingo de Ramos en Ciudad Quesada a cargo de monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada. Foto Radio Santa Clara. (Albert Marín)

“Que de esa manera tengamos la capacidad de amarnos como hermanos que somos, que tengamos la capacidad de identificarnos con el dolor ajeno, que no digamos eso es de aquella persona, allá que cada quien arregle sus propias situaciones. No. El dolor del hermano es mi dolor”.

Lunes Santo

Mediodía: Concierto del Coro de Bronces de la Banda Municipal de San José en la parroquia La soledad.

El papa Francisco sí pudo estar en la celebración del Domingo de Ramos en el Vaticano. (VINCENZO PINTO/AFP)

5 p. m.: Concierto del Coro de Bronces de la Banda Municipal de San José, en la parroquia La Merced.

7 p. m. Solemne Viacrucis

Salida del mercado Borbón sobre calle 8 hasta el mercado Central, donde se dobla y se continúa sobre el bulevar de la avenida Central y se dobla en calle 6 hasta el mercado del antiguo Registro Civil, para doblar luego en el bulevar de la avenida 4 hasta la plaza de las Garantías Sociales, donde se toma la calle 5 y en avenida 6 se dobla hasta el mercado de Artesanías.