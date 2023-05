Ganador de concurso: “Estoy convencido de que fue Dios quien hizo ese himno”

Anthony Guido Navarro, de 27 años y quien viven en barrio Cooperativa, en San Isidro del General de Pérez Zeledón, confesó que se apoyó en la fe y en su talento para ganar el concurso que se hizo para elegir el himno del Día Nacional de la Juventud (DNJ), actividad que se realizará en el país el próximo 8 y 9 de julio en el estadio Nacional.

“Una vez que salió el concurso, estuve orando a Dios para que me ayudara con inspiración y Él me escuchó. Iba en un bus (en enero), y cuando menos me lo esperaba, me comenzó a llegar la letra, comencé a sentir una melodía y llegó la primera parte de la letra y del coro. Ya después, en la casa, lo terminé. Fue así. Estoy convencido de que fue Dios quien hizo ese himno.

Vecino de Pérez Zeledón escribió el himno del próximo DNJ

“Cuando oré dije: Señor, si usted quiere que participe en el concurso del himno, usted pondrá la letra porque no voy a participar solo por ganar o por el protagonismo, tiene que ser algo muy tuyo para poder participar. Así fue, en el buen sentido de la palabra, Dios me asaltó, iba viendo por la ventana en un bus y Dios me regaló la letra”, explica el generaleño, quien artísticamente es conocido como Tony Guido y le dio vida al himno “Ponte en Camino.

Lo primero que le llegó al corazón con la inspiración divina fue una línea: después de la tormenta siempre llegará la calma. Después otras líneas se juntaron. ‘Basta con mirar atrás para descubrir tu gracia’.

Tony explicó que, en aquel bus, además de la letra, sintió a muchos jóvenes, los veía reunidos y entendió que lo de la tormenta que le llegó tenía que ver con la pandemia que superamos como país.

Tony es del barrio Cooperativa de San Isidro de El General. (Cortesía)

“El amor de Él nos sostiene y día a día nos demuestra que es más fuerte” y “Dejo atrás toda cadena, pues tú has vencido a la muerte”, fueron otras de las líneas que le llegaron al corazón en ese instante.

“Entendí que era la muerte del pecado y la muerte que nos provocó la pandemia”, agregó.

El artista entendió el momento que estaba viviendo, supo de inmediato que Dios le respondió su oración y por eso comenzó a grabar audios en el celular.

“Incluso le mandé un audio a mi novia, le dije que me estaba llegando esa inspiración y fue así como lo dejé registrado.

LEA MÁS: “Con Dios en mi corazón pude perdonar a quienes casi me matan”

“Por la tarde llegué a mi casa muy emocionado, exaltado y comencé a darle más vuelta. No fue una canción que nació en un día, fue a los días que la terminé, nunca forcé lo que estaba naciendo, digamos que no metí mi mano, dejé que Dios actuara a su ritmo. Toda la canción me salió con mi guitarra. El ritmo que me llegó al corazón fue muy latino, muy fresco, lleno de gozo y alegría. Un ritmo muy parecido al vallenato”, comentó.

El cantautor le pidió mucho a Dios para que lo inspirara y nos asegura que Dios le respondió. (Cortesía)

Fue su familia la primera en escuchar el himno (se llaman “Ponte en camino”) y les gustó mucho. Eso sí, enviar la canción no fue fácil, tenía como fecha límite el pasado 10 de enero, por lo que tuvo que correr porque el 9 de enero todavía no la tenía grabada. Incluso dudó en enviar la canción porque no quería hacerlo solo con la guitarra, pero su novia y una amiga lo motivaron y hasta le ayudaron con los coros.

LEA MÁS: ExTica Linda ahora vive, desde adentro, en una relación con Dios

Una vez que tuvo la canción casi completa, Tony buscó el reglamento del concurso y reconoció una “Diocidencia” porque lo que pedían calzaba perfecto con la letra de su canción. El pasado 14 de enero lo llamaron para decirle que había ganado.