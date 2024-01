Ganador de Ópticas Münkel: “Este premio es una salvada para la cuesta de enero”

Mauricio Jiménez ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares. Cortesía

Don Mauricio Jiménez Sandí está con una sonrisa de oreja a oreja, ya que fue la persona favorecida con una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 104 mil colones), canjeables en Ópticas Münkel y esto por solo activar el código que viene en nuestra portada.

A Jiménez, de 38 años, le contamos que Münkel aparte de tener varias ópticas en todo el país, también tiene un centro médico, el cual vela por la salud de sus pacientes y además ofrece diversos servicios, fue por eso que de una vez nos contó que va a hacer con su premio.

“Con este premio me voy a hacer unos lentes nuevos, porque ya me tocaba cambiar estos que ando. Aunque no tengo problemas serios de vista, los necesito para descansar los ojos, porque paso mucho tiempo frente a la computadora mientras trabajo”, expresó.

Este vecino de Escazú, nos comentó que este premio le llegó en el momento justo, porque en enero todo cuesta más.

“El premio me cae muy bien, es una salvada por la cuesta de enero”, detalló.

Este escazuceño nos dijo que a su casa todos los días llega La Teja.

“Todos los días activo el periódico, de hecho apenas me levanto, desayuno y, de una se activa, por eso vamos a seguir activando, para continuar ganando”, comentó el afortunado.

Sandí nos dijo que a él le gusta leer, pero no le gana a su mamá, ya que nos confesó que ella es una fiel lectora y que una de las cosas que más le gusta de La Teja son los pasatiempos.