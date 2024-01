Ganador de Ópticas Münkel:”Este premio es una maravilla”

Don Óscar Rojas es un fiel lector de La Teja. Cortesía

Óscar Fernando Rojas, fiel lector de La Teja, activó nuestro código el pasado viernes 12 de enero y gracias a esa simple acción se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 105 mil colones), canjeables en Ópticas Münkel.

Este vecino de Goicochea, está todo contento, ya que nos contó que va a usar su premio para cambiar sus lentecitos.

“Este premio me cayó de maravilla, porque ya me tocaba cambiar los lentes, a veces la vista se me cansa, ya que en el trabajo paso mucho tiempo frente al computador”, comentó.

Rojas, de 73 años, comentó que él es un fiel lector de La Teja, y que todos los días la compra, cuando va camino a su trabajo.

“La Teja no me puede hacer falta, cuando voy de camino al brete paso por el periódico al cruce de Moravia, ahí se la compró a un muchacho que me la guarda. Cuando llegó al trabajo lo primero que hago es leerla, lo que más me gusta son los sucesos y los deportes, porque vienen muy completos”, comentó.

Don Óscar nos confesó que va a seguir activando para seguir ganando, ya que confiesa que se ahorra una buena platica.

“Voy a seguir activando, y apenas gane de nuevo, el premio será para ayudar a mi esposita”, agregó.

LEA MÁS: Proteja sus ojos si pasa horas frente a la computadora

Recordemos que Ópticas Münkel, no solo tiene varias ópticas en todo el país, sino que también tiene un centro médico, el cual vela por la salud de sus pacientes y, además, ofrece diversos servicios.