“Ellos están en hospitales veterinarios, pero por el cuidado que tienen están en una jaula recibiendo tratamiento. Físicamente están bien y no tienen anemia, pero las condiciones en las que están les pueden ocasionar un estrés que no es sano. En caso de que aparezca alguien haremos un estudio porque no se lo vamos a dar una persona que no le dé la atención que requiera”, comentó Rojas.