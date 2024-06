Generaleño ayudará a un ser querido gracias a su buena suerte

Elvis Juan Carrera le dará una gran ayuda a su tío. (Cortesía)

A un lector generaleño le llegó la suerte que tanto estaba esperando, ya que fue el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeables en cualquiera de las más de 40 sucursales que Ópticas Münkel tiene en todo el territorio nacional.

El ganador del código de La Teja de este sábado 1º de junio fue Elvis Juan Carrera Valverde.

Él aseguró que el premio llegó en un gran momento porque con este podrá ayudar a una persona muy importante de su vida.

“El premio me cayó muy bien, no lo esperaba para nada, me tomó por sorpresa. Nunca había ganado, solo una tía, pero hace mucho tiempo en Ciudad Neily. Lo voy a invertir en un tío que necesita lentes ya”, comentó.

El tío de este vecino de Pérez Zeledón tiene problemas en su vista, de hecho hasta pasó por una cirugía, por eso lo quiere ayudar, pese a que él también utiliza anteojos todos los días.

Carrera compra La Teja casi siempre y, además de leer todo e informarse, activa el código con la fe de que la suerte se ponga de su lado, tal y como sucedió.

Admitió que, aunque es de los que lee todo, su sección favorita es la de deportes porque siempre quiere estar en todas con lo que pasa con los Guerreros del Sur.