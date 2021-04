“Estamos a las puertas de la mayor catástrofe sanitaria, no tenemos capacidad de atender a todas las personas al mismo tiempo, van a aumentar los muertos, no solo de covid sino también de otras enfermedades (infartos, derrames, accidentes de tránsito, heridos por arma de fuego, etc). Debemos recordar que estamos en una pandemia y que el virus espera un descuido de las personas para generar nuevos casos”, especificó el gerente médico.