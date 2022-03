Gerixon Calvo ahora sí va bien armado para empezar su sueño de estudiar Medicina (video)

Las bendiciones no le terminan de llegar a Gerixon Calvo, el joven de Corredores de Puntarenas que sorprendió al país ya que, siendo estudiante de un colegio nocturno y trabajando en una panadería, logró una de las mejores notas en el examen de admisión de la UCR.

Él obtuvo el lugar 17 entre las mejores notas para el curso lectivo 2022, al sacar 771,11 de 800.

La historia del empunchado muchacho caló muy profundo en la gente porque demuestra que cuando uno se propone algo y se esfuerza, puede lograrlo, aunque hayan obstáculos.

Gerixon y su mamá estaban todos contentos de ver el montón de cosas que le regalaron. Foto: Cortesía de Tienda Monge. (Cortesía de Tienda Monge)

El caso del joven llegó hasta Tienda Monge ya que la empresa vio las notas que sacamos en La Teja y decidió darle un empujón para que pueda estudiar en la U como Dios manda.

El muchacho viene de una familia humilde y a duras penas durante la pandemia se la jugó para estudiar y recibir sus clases con su celular, pero ahora todo será muy diferente.

[ Estudiante de colegio nocturno que trabaja de día como panadero logra gran nota para la UCR ]

Este martes, Gerixon y su mamá, Jeannette Carrillo, llegaron a la Tienda Monge de Pérez Zeledón porque le habían dicho que le regalarían una computadora, pero no solo le dieron eso, también recibió una impresora, un celular, una silla gamer y hasta un examen de la vista y unos anteojos para que cambie los que usa actualmente.

“Para mí fue una sorpresa ver todo lo que me dieron, no lo esperaba, estoy muy emocionado y agradecido por tanta ayuda. Estos regalos me van a ayudar mucho en esta nueva etapa de mi vida, ya el 28 de marzo empiezo la carrera de Medicina, lo que siempre quise estudiar”, dijo con orgullo.

La mamá del esforzado muchacho también se emocionó mucho al ver todo lo que le dieron a su hijo y aunque le duele que se vaya para San José a estudiar, sabe que es lo mejor para él y lo apoya.

El muchacho dice que todo lo que le dieron le ayudará un montón en la universidad. Foto: Cortesía de Tienda Monge. (Cortesía de Tienda Monge)

Ya tiene dónde vivir

La semana pasada, el muchacho nos contó que estaba muy preocupado porque se le había complicado encontrar una casa para vivir en San José, ya que todas las opciones que había visto estaban muy caras, pero ese problema ya está resuelto.

“Una lectora de La Teja que vio la nota me contactó y me dijo que ella tenía una casa en Sabanilla en la que puedo quedarme. Está muy linda, ella me mandó fotos y videos para que la viera, tiene hasta zonas verdes, estoy muy ilusionado y ya el lunes me voy para allá.

“Conmigo va a vivir una amiga que se llama Tiffany Venegas, ella también es de Corredores, nos conocimos cuando yo estudiaba en el colegio diurno y estudiamos juntos para el examen de admisión de la UCR, ella entró a la carrera de Nutrición. Los dos estamos muy ilusionados porque ya nos conocemos y nos llevamos bien, sentimos que es una ventaja para esta nueva etapa”, manifestó.

El joven dice que por dicha la casa esta amueblada, por lo que solo tiene que llevar sus artículos personales.

“Aún no he hecho las maletas, tengo que hacerlas en estos días, pienso llevar solo lo esencial. También llevaré algunas fotos de mi familia para que me hagan sentir que los tengo cerca mío, porque sé que me van a hacer mucha falta”.

Llegó la despedida

El futuro doctor dice que en estos últimos días en su casa se ha sentido nostálgico, pero sabe que es necesario irse para convertirse en el médico que sueña ser.

“Ya llegó ese momento de melancolía al saber que tengo que alejarme físicamente de mi familia, me siento extraño por eso, pero ahorita lo que trato de hacer es disfrutar cada día con ellos al máximo.

[ Joven de colegio nocturno que trabaja en panadería logró entrar a Medicina en la UCR ]

“Ya me he ido despidiendo de mis amigos más cercarnos y desde ya me preguntan que cuándo vuelvo. Mis vecinos también comparten conmigo la felicidad que siento de poder cumplir mi sueño de estudiar Medicina, se han portado muy bien y me desean lo mejor en la universidad”, contó.

Gerixon sacó el título de sexto grado en la escuela Juan Lara Alfaro, en La Cuesta de Corredores. Arrancó la secundaria en el colegio de Finca Naranjo (en Laurel de Corredores), el segundo año fue en el Colegio Técnico La Cuesta y de tercero en adelante tuvo que pasarse al nocturno por un problema de salud y porque se necesitaban sus manos ayudando en la pequeña panadería que tiene su mamá.

El muchacho estudiaba en noche porque en el día le ayudaba a su mamá a hacer pan. Foto: Cortesía de Gerixon Calvo. (Cortesía de Gerixon Calvo)

Este ejemplar muchacho es un fiel creyente de que los límites están solo en la mente y por eso les mandó un mensaje a las personas que, como él, han tenido que sacrificar algunas cosas para salir adelante.

“Hay que persistir cuando se tiene un sueño, hay que creer en uno mismo y por supuesto agarrarse de la mano de Dios para que Él sea la guía en todo momento. Todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos”, concluyó.