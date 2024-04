Gloria Navas sobre presidente Rodrigo Chaves: “Señor, perdónalo porque sí sabe lo que hace”

Gloria Navas, legisladora del partido Nueva República, le mandó un mensaje fuerte al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por algo que dijo sobre los diputados.

Navas se sintió muy molesta porque el miércoles en la conferencia de prensa Chaves les dijo que, debido a que no han aprobado todos los proyectos de ley en materia de seguridad que se acordaron, los narcos seguían matando gente: “Les dije que les iba a contar los muertos: ahí van dos más”, haciendo referencia al doble homicidio de una mamá y su hija de cuatro añitos.

Gloria Navas le mandó un fuerte mensaje a Rodrigo Arias. Fotografía Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Los diputados aseguran que están corriendo con los proyectos de ley, pero hay algunos que son muy complejos y requieren mucho análisis para que luego no se los traiga abajo la Sala Constitucional, además, están haciendo las consultas necesarias requeridas por ley, algo que toma tiempo.

LEA MÁS: Carlos Alvarado rompió con la costumbre de los retratos presidenciales por amor a su hijo

“Cuando Jesús estaba en la cruz apunto de fallecer dijo: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’, yo le digo hoy al señor presidente, con todo respeto, ‘Señor, perdónalo, porque sí sabe lo que hace’.

“Y no quiero confrontación, quiero paz, y quiero dar un mensaje positivo porque la crisis nacional es tan grande, tan inmensa que debemos utilizar nuestros tiempos para hacer un trabajo eficaz en favor de la patria, de un país que está en media crisis.

Gloria Navas le mandó un fuerte mensaje al presidente Rodrigo Chaves

LEA MÁS: Rodrigo Chaves quiere algo que sacudiría fuerte a Repretel y a Teletica

“Señor presidente, no nos manche las manos con la sangre de las víctimas de los homicidios, no es correcto hacer ese tipo de imputaciones a la Asamblea Legislativa que es el primer poder de la República. No nos manche las manos con la víctima de una niña de cuatro años, que la asesinaron de un balazo en la cabeza”, dijo Navas con vos quebrada.

“No nos manche las manos, yo lo rechazo porque en esta Asamblea Legislativa estamos haciendo grandes esfuerzos en favor de la seguridad de este país”, dijo la legisladora en una intervención que hizo en el Plenario Legislativo.