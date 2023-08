Gloriana López se defiende de acusaciones de acoso sexual en el PANI

Gloriana López, expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), respondió ante las acusaciones que hicieron algunos funcionarios de la institución de que ella tenía conductas sexualizadas hacia el personal.

Gloriana conversó con La Teja desde Panamá, donde está autoexiliada y dijo que todo lo que dijeron los funcionarios del PANI le parece descabellado.

Gloriana López Fuscaldo respondió ante las acusaciones que le hicieron de conductas sexualizadas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Lamento muchísimo que un espacio tan importante como la Asamblea Legislativa, como la Comisión de Derechos Humanos, sea utilizado para ventilar cosas sin una evidencia probatoria.

“Me parece que si algún elemento de hostigamiento o acoso sexualizado como refirieron unas señoras por parte de mi persona, lo que hubiera correspondido en el momento era mínimo haberlo expresado, pero nunca recibí alguna reacción de parte de nadie que me dijera: ‘mire no me gusta que me diga eso’ o algo así. Puedo asegurarle que jamás tuve algún acercamiento de ningún otro tipo, no sé, haber tocado a alguien, haber acariciado, jamás en mi vida”, expresó López.

La expresidenta del PANI dijo que ella sí vio conductas sexualizadas como por ejemplo que a un funcionario le hicieran masajes en el cuello en una reunión o que una trabajadora llegara vestida de forma inapropiada, pero ella prefería no meterse en esos temas, sino enfocarse en el trabajo.

López dice que esta semana enviará sus informes a la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Se sintieron incómodos

Patricia Hernández, gerente técnica del PANI, fue quien reveló el lunes en una comisión legislativa las supuestas conductas inapropiadas por parte de López, y varios trabajadores de la institución la apoyaron. Algunos dijeron haber sido víctimas de acoso sexual y otros haber sido testigo de conductas sexualizadas por parte de la exjerarca.

Otra situación que reveló la gerente técnica es que supuestamente la expresidenta habría renunciado varias veces.

“Ella renunció en infinidad de ocasiones, tenemos documentados tres: 25 de abril, 30 de abril y 4 de mayo y en sus renuncias nos indicaba, ‘voy a decirle al señor presidente que me busque otro puesto en otro lugar donde sí me merezcan porque el PANI está enfermo y yo no me voy a enfermar con ellos y no voy a permitir que mi imagen se caiga’, eso fue constante”, dijo Hernández.

Gloriana López responde a las acusaciones de conductas sexualizadas

Sobre este tema López dice que quizá hizo comentarios sobre que estaba cansada, pero que solo renunció una vez.

“Cuando usted vea una carta de renuncia firmada por mí, o dos, o tres conversamos, eso no existe, eso es falso. Es que en la vida es muy importante el manejo de la palabra y no es lo mismo decir: es que estoy molesta, estoy incómoda, es que voy a renunciar, o sea, son expresiones... yo renuncié una sola vez y fue bajo coacción y forzada.

“El decir que yo le iba a pedir al presidente que me cambiara a un lugar donde me valoraran, es probable que haya ocurrido”, manifestó.

Al consultarle a Gloriana cuándo enviará los informes que prometió a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa dijo que está haciéndolos y que lo hará esta semana, pero que esperará a ver qué más dicen las personas que comparezcan próximanente porque ella tiene derecho a defenderse por medio de sus escritos.