Gobierno de Rodrigo Chaves ya lleva 14 bajas en 8 meses

Con una analogía como si se tratara de un partido de fútbol, el presidente de la República, Rodrigo Chaves defendió las cuatro nuevas bajas que sufrió su Gabinete la noche de este martes y que anunció este miércoles en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.

El presidente de la República Rodrigo Chaves defendió las salidas en su Gabinete. (Johanfred Bonilla / Casa Presidencial)

“Si vemos un equipo de fútbol, hay un portero y diez jugadores. Si usted cambió a un jugador de la cancha, cambió al 10% de los jugadores, quitando al portero. Nosotros somos 40 y ayer cambié a 3 (en realidad fueron 4), eso es menos en equivalencia que cambiar un jugador de fútbol en la cancha y cuando uno va ganando el partido, hacer un cambio, yo no veo qué es la crisis”, dijo Chaves.

El mandatario aclaró que a cada uno de ellos le mide su rendimiento y si bien la analogía no contempla que en un partido se pueden hacer cinco cambios, pero estos siguen siendo parte del equipo. Lamentablemente, para un Gobierno, no funciona igual y en ocho meses de administración, 14 salidas no dejan una buena imagen.

Luis Paulino Mora, exministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Eduardo Robert; Roberto Guzmán, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); y Carlos Enrique Alvarado, ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), fueron las cuatro últimas salidas del Gobierno. Alvarado fue el único que presentó su renuncia.

Los sustitutos fueron juramentados este mismo miércoles, a excepción de la nueva ministra del Micitt, Paula Bogantes Zamora, quien se encuentra en Israel en estos momentos como parte de sus funciones como viceministra de Comercio Exterior.

Se trata de Andrés Romero como Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Osvaldo Artavia Carballo en el Inder y Alejandro Guillén Guardia en el AyA.

Ellos son los nuevos jerarcas Andrés Romero, del MTTS; Paula Bogantes, del Micitt; Alejandro Guillén, del AyA y Osvaldo Artavia, del Inder.

Otras salidas

Estas salidas se suman a las de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro; la exministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Laura Bonilla, así como los viceministros Ricardo Seravalli, de Juventud; Rodolfo Chévez de Educación; Ernesto Calvo de Cultura; y Rocío Solís, viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública.

En el MAG se fueron los viceministros Edgar Mata y Rocío Valerio; el de Seguridad Pública, Randall Vega y la de Obras Públicas y Transportes, Laura Ulloa Albertazzi.

Una de las salidas más sonadas de la administración actual fue la del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos Chaves, quien fue despedido el pasado 17 de setiembre, debido a tremendas diferencias con el presidente Chaves en el tema del ajuste retroactivo de ¢7.500 a los 63.000 empleados públicos.