“Siento que lo que han hecho es como tratar de meterle miedo a la gente y no se ha tratado de educar a las personas. Se ha dicho hasta la saciedad que hay que lavarse las manos, que hay que mantener el distanciamiento físico, que hay que quedarse en casa, entre otras cosas, pero muchas personas no saben ni siquiera que es realmente una pandemia y no ha habido una campaña informativa que lo explique.