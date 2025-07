Gordito de medio año: bruja nos dijo cuáles números andan calientes para este domingo

Como hoy domingo se juega el sorteo extraordinario del Gordito de medio año, buscamos a la bruja de cuarta generación, Mithzi Bonilla, conocida en redes como Mithzi-Tarot, para que le tirara las cartas del tarot al segundo sorteo más esperado del año de la Junta de Protección Social (JPS).

Mithzi Bonilla, conocida en redes sociales como Mithzi-Tarot, le tiró la cartas al Gordito de Medio Año 2025 y le jaló con fuerza la energía al 60. (Cortesía/Cortesía)

Vamos a decirles lo que salió de inmediato, así sin esperar nada. A Mithzi-Tarot lo que le salió de primero fue el 60.

“Las energías me confirmaron de una vez que el 60 está jalando duro para las próximas horas”, explica Mithzi justo este domingo que es 6 de julio. No se atenga, ¿quién quita un quite?

Sin embargo, como conocedora de la numerología, nos explica que ese 60 por ser un número entre los 6, también jala al 9, o sea, el 90 y todos los que tienen 9, además, también está jalando fuerte el 7.

Vean la tirada del tarot completa, ahí se ve el 60, pero también jala el 7 y el 9. (Cortesía/Cortesía)

En el tema justo del 7 jalando fuerte, no nos olvidemos que el número del premio mayor del Gordito ha sido dos veces el 70, salió por primera vez en el sorteo del 2017 y en el del 2019. Vean ustedes que en las fechas que salió ese 70 hay 7 y 9 involucrados. De eso saben muy bien los agüizoteros.

“Si usted me pregunta directo, después de haber tirado el tarot, le digo que ese primer número que me salió fue el 60. No descarto otros números, incluso pares como el 66, 99. También el 6 jala el 8, pero repito, vi claro el 60”, advierte la bruja.

Revisamos el historial del Gordito de Medio Año, que este 2025 se jugará por ocasión 10 y nunca antes salió el 60 como número del premio mayor. Los que ya salieron en el mayor del Gordito fueron: 41, 37, 70 (2 veces), 43, 84, 19, 92 y 69.

Mithzi-Tarot le tiró el tarot al Gordito de Medio Año para ayudarle a aquellos que compran de última hora o no están decididos sobre cuál número jugar. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Por ahí de las 8 de la noche de este domingo 6 de julio ya usted puede ser millonario. El primer premio del Gordito paga ¢1.200 millones (en 3 emisiones), el segundo en importancia paga ¢240 millones y el tercero ¢105 millones.

Cada pedacito vale 2 mil colones y el entero ¢20 mil. Con cada pedacito usted se gana ¢40 millones. Salga corriendo a comprar que todavía tiene tiempo.