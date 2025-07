Nieta de un expresidente inició su negocito en la cocina de su casa y sin ninguna ayuda política

A Gloria Garita Calderón le ha tocado cocinar más que sueños. Esta joven, vecina de Curridabat y de solo 21 años, convirtió su pasión por el cuidado de la piel en un negocio que arrancó con ollas prestadas y terminó con su vida entera envuelta en jabones, bálsamos y mascarillas.

Aquí la vemos cuando inició, preparando sola los productos en la cocina de su casa. (Cortesía/Cortesía)

En redes sociales la conocen como Gigi, y aunque muchos la critican sin conocerla, ella no se deja. Lo que comenzó como un experimento en la cocina de su casa durante la pandemia, cuando tenía 15 años, hoy es Osa Perezosa, una marca costarricense que hace productos para el cuidado de la piel, que son veganos, libres de gluten y de maltrato animal.

Gigi Garita nos cuenta tres cosas que no sabíamos de ella

Pero detrás del emprendimiento hay más que fórmulas y fragancias: hay una historia de superación teñida por un apellido que pesa tanto como inspira.

Gloria es nieta del expresidente de Costa Rica Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y de la exprimera dama y exdiputada Gloria Bejarano Almada. Y aunque cualquiera pensaría que eso le abrió todas las puertas, a ella más bien muchas se le cerraron.

La pulseaba bonito en pandemia para poder ir a dejar los pedidos. (Cortesía/Cortesía)

Sin plata

“La gente me ha dicho de todo, que me montaron el negocio, que me lo regalaron, que todo me lo dan. Pero los que me conocen, saben que yo empecé esto en la cocina, sola, sin plata para publicidad, cocinando jabones con lo que tenía a mano”, cuenta con esa seguridad que solo dan las cicatrices bien sanadas.

Desde muy joven, Gloria tuvo claro que no iba a depender de los logros políticos de su familia. Mientras otros adolescentes se entretenían en redes, ella aprendía en YouTube cómo hacer jabones de glicerina con aromas tropicales, mascarillas de carbón activado, cremas sólidas con olor a chocolate y bálsamos de coco o menta.

“Al principio me decían que estaba loca, que cómo iba a hacer un negocio sin tener título de quinto año, pero fue justo en pandemia y todo el mundo tenía algún proyecto. Así que me animé”.

Cuanta feria aparecía, ahí iba para darse a conocer y vender. (Cortesía/Cortesía)

Y como no tenía para pagar publicidad, decidió salir ella misma en los videos educativos. Así, sin planearlo, se convirtió también en influencer en redes sociales. Poco a poco, la cara de la marca se convirtió en la cara de una nueva emprendedora.

Críticas sin filtro

Pero el camino no ha sido fácil. La mezcla de ser mujer, joven y “nieta de”, ha hecho que más de uno la critique, tal y como tiran muchos: por puro deporte.

“Hubo una época en que todos los días me atacaban en redes, solo por ser nieta de un expresidente. Me llovía de todo. Que no tenía mérito, que todo era por el apellido. Me dolía muchísimo porque nadie veía las trasnochadas, los días sin dormir, el esfuerzo real que hay detrás”, reconoce.

Gloria admite que ha tenido que desarrollar una piel más gruesa que la de sus propias cremas corporales. Dice que aún hoy hay quienes la minimizan por ser “nieta de”, pero también hay otros que le aplauden el valor de lanzarse sin miedo, sin depender de nadie.

Cuenta que desde chiquilla fue inquieta y buena para los negocios. (Cortesía/Cortesía)

“Critíquenme todo lo que quieran, pero, así como ustedes ven a sus abuelos, yo veo a los míos, como mis abuelitos, no como expresidente o exprimera dama. Son los que me chinearon, los que me ayudaron a poner etiquetas cuando tenía 200 pedidos y ya no podía sola”.

De hecho, sus papás y abuelos la han apoyado como familia, sin meterse en las decisiones del negocio. Y aunque algunos piensen que se lo dieron todo hecho, ella misma asegura que ni el capital inicial salió de ellos.

“Mi abuela llega a la casa, se lleva productos y me paga hasta lo que ella misma ayudó a empacar”, dice entre risas.

Su negocito ya cumplió 4 años y lo celebró a lo grande porque le costó mucho cada paso dado. (Cortesía/Cortesía)

Linda Navidad

Uno de los momentos más bonitos que ha vivido con el fruto de su esfuerzo fue una Navidad que nunca olvidará.

“De niña no tenía plata para comprar regalos a mis papás o abuelos. Pero la primera vez que pude hacerlo con mi propio dinero, lloré. Se sintió demasiado bonito”.

Hoy, Gloria trabaja al 100% en Osa Perezosa. También colabora con marcas que respeta y analiza muy bien a la hora de aliarse como influencer. Está convencida de que esto apenas es el inicio.

A pesar de la pandemia no dejó de pulsearla para darse a conocer en los medios. Aquí con Patricia Figueroa en Repretel. (Cortesía/Cortesía)

“Me encantaría exportar, pero primero quiero consolidarme bien en Costa Rica. Sé que con trabajo todo se puede”.

Lo dice alguien que empezó vendiendo a costo, por puro amor a lo que hacía, y que ahora sueña con llevar su aroma de esfuerzo hasta más allá de nuestras fronteras.

Su negocito es de todo tipo de cremas para el cuidado de la piel. (Cortesía/Cortesía)

Porque sí, es cierto, es nieta de un expresidente y una exprimera dama y exdiputada. Pero más allá de esos títulos, es dueña de su propia historia, y “esa no se hereda. Se trabaja, se suda... y en mi caso, hasta se cocina”, advierte cargada de pasión.

Le encanta ir a dejar los pedidos y conocer a los clientes. (Cortesía/Cortesía)

¿Por qué no hablamos con don Rafael Ángel y doña Gloria? Porque no tienen vela en este entierro. Bueno sí, ayudaron pegando etiquetas y apoyándola, pero para esta nota la pulseadora es la protagonista, no ellos.