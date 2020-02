“El problema básicamente era que Río Cuarto estaba muy lejos de Grecia, como a 50 kilómetros, entonces la gente no se sentía de Grecia, se sentían marginados. Para hacer un pago o un trámite municipal había una oficina en Río Cuarto, pero a veces no daba abasto, era como que si no se le diera mucha importancia al lugar, por eso es que muchos de estos habitantes pidieron separarse de Grecia, así fue como nació el proyecto”, comentó Araya.