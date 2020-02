“La mayoría de los candidatos van a todos los lugares a llenar a la gente de promesas y cuando quedan no se vuelven a arrimar, se olvidan de todo lo que dijeron y eso no es justo. A mí me toca votar en San José, pero no lo hice porque le lavan la voluntad a uno. Muchos están metidos en actos de corrupción, así con menos ganas va a uno a darles apoyo”, comentó.