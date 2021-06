“Hay una anécdota que siempre me gusta contar y es que cuando yo estaba chiquillo mi mamá me regalaba libros de Santillana para estudiar y mi sueño era que quería crear libros de esa editorial y se me cumplió, en 2013 fui editor y participé en dos libros para Costa Rica, otros para Nicaragua y Panamá, todos para primaria y fue muy bonito”, contó orgulloso De León.