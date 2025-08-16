Grandes marcas se unieron a La Teja para llenar de impresionantes regalos y felicidad a cuatro mamitas

¡Feliz Día de la Madre!, para todas las mamitas del país. Hoy es un día muy especial porque las reinas del hogar, los pilares de la familia, están celebrando su día. Ellas que se lo merecen todo y hoy serán muy chineadas.

Varios amigos se unieron a La Teja para llenar de regalos y felicidad a 4 mamitas. Entre el cafecito y la salida, les enseñamos dónde se imprimen los periódico de Grupo Nación. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Por eso, les vamos a contar esta historia que no tiene solo un final feliz, pues ¡todo fue felicidad!, de principio a fin. Vamos a comenzar como muchos de los cuentos lindos de nuestras vidas. Érase una vez en La Teja que empezamos a pensar en cómo hacerle un lindo homenaje a las mamitas.

Nuestro departamento comercial tuvo la idea de celebrar el Día de la Madre con las mamitas, pero yendo más allá de escribir algunas notas sobre mamitas bien guerreras, luchonas y pulseadoras. Sí, eso lo íbamos a hacer; sin embargo, había que hacer más. Así nació la idea de buscarnos a cuatro mamitas para celebrarlas como verdaderas reinas.

En este super chuzo del año anduvimos a las mamitas todo el día y también las devolvimos bien regaladas hasta la puerta de sus casas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¿Cómo las encontramos? En las redes sociales, realizamos un posteo en busca de mamitas lindas. “Detrás de una gran mamá, hay una gran historia”, fue el título de nuestro posteo.

“Ayúdenos a premiarla, contándonos su conmovedora historia acá en los comentarios, y digámosle con orgullo ¡Gracias, mamá!”, agregaba la publicación.

Doña Cinthia más que feliz en Ekono llenando su canasta de ropita. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Pero suave, nos faltó contarles que la idea de homenajear a las mamitas se las comentamos a varios amigos de la familia de La Teja y vieran qué lindo, de inmediato se apuntaron; es más, ni lo pensaron y nos dijeron que sí los amigos de Hyundai, Artelec, Del Barco, Tiendas Ekono, Carnes San Martín, Caribbean Delights, Fort3 y Super Salón.

La cajera, Shelvy Calero, atiende a doña Miriam y el montón de ropita que seleccionó. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Entre todos los comentarios de hijos, tías, primos, hermanas, nietos, que postularon a las mamitas, escogimos a cuatro. Fue muy difícil porque todas las historias son hermosas.

Así fue como Cinthia Salazar (49 años), Patricia Solano (56), Adela Sándigo (51) y Miriam Ramírez (81 años), fueron seleccionadas porque las nominó algún familiar. Vieran lo contentos que nos pusimos al poder ponerle nombre y rostro a las reinas.

Paola Quirós le ayuda a doña Cinthia con los zapatos del Barco. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¡Comenzó la fiesta!

Es que para nosotros y nuestros amigos la celebración a las cuatro mamitas fue una verdadera fiesta, la cual se planeó con mucho amor. Lo primero fue pensar en cómo mantenerlas siempre juntas mientras las transportábamos para que se fueran conociendo y haciendo amigas.

Así salieron las cuatro mamitas de la tienda de la zapatería del Barco. De izquierda a derecha, doña Adela, doña Cinthia, doña Patricia y doña Miriam. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

De inmediato, los amigos de Hyundai levantaron la mano y nos prestaron un superchuzo, un carrazo Santa Fe del año, prácticamente, nuevo de paquete, tenía solo 300 kilómetros de uso y le cabían seis pasajeros.

Ok. Las reinas llegaron a La Teja para un cafecito con el cual arrancaríamos motores. Toda la celebración fue el pasado martes 12 de agosto. Tenía que ser así para que el propio 15 de agosto pudieran estar con sus familias.

Zulay de la Torre (derecha) de IECSA maquilla a doña Cinthia. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Después del cafecito, todas al carrazo y directico a la primera gran chineadita: el Ekono que está en el Centro Comercial City Plaza de Guadalupe. Ahí les regalaron a cada una de las cuatro reinas 50 mil colones para que los gastaran como ellas quisieran en la tienda, y se compraran la ropita que decidieran.

“Jamás me habían regalado tanta ropa para un Día de la Madre”, nos dijo una de las mamitas entre lágrimas. “Yo nunca había estrenado una mudada el 15 de agosto”, comentó otra. Fue lindísimo verlas ir de aquí para allá, buscando, probándose y escogiendo la ropita, con la guía de doña Jessenia Vargas de Tiendas Ekono.

Nashli Jiménez de IECSA arregla el cabello de doña Adela. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Más chineos

“¡Yo quiero zapatos!” Nos dijo una de ellas muy alegre, pero tuvimos que apagarle, por los momentos, la felicidad. “No, zapatos no se pueden escoger, solo ropita”. Nos entendió perfectamente, pero es que no podíamos adelantarles nada de la siguiente sorpresa.

Ya con una bolsota llena de ropa y felicidad, nos fuimos derechito para el Mall San Pedro. Ahí estaba la otra sorpresota; no ven que don Daniel del Barco, el creador y dueño de las zapaterías Del Barco, les regaló zapaticos a cada mamá.

“No tengo palabras para agradecerle a don Daniel por este regalazo. Siempre quise zapatos del Barco, los veía en la tele, pero no pude comprármelos”, nos comentó doña Cinthia. Ese fue otro hermoso momento, ver a todas buscando y midiéndose los zapaticos gracias a la ayuda de Paola Quirós y Beverlyn Zavala.

Un pequeño adelanto de las fotos que saldrán en la edición de setiembre de la Revista Perfil. (Jose Cordero/José Cordero)

Doña Miriam, a sus 81 añitos (en noviembre cumple 82), nos dijo que ella tenía que usar solo zapatico bajo, sin tacones y abierticos. Ningún problema, le encontramos un parcito con dorado y cafecito que le encantó y, de inmediato, dijo: “Estos zapaticos me estaban esperando, están lindísimos”.

Modelos Perfil

¿Después de los zapatos del Barco? Nos devolvimos a Grupo Nación, en donde nos estaban esperando la familia de la Revista Perfil. A partir de aquí, es la editora de Revistas y Suplementos de Grupo Nación, Shirley Ugalde, quien les explica por qué nos fuimos con las cuatro mamitas al estudio fotográfico.

Doña Miriam a sus casi 82 años nos confesó que nunca antes había modelado. (Jose Cordero/José Cordero)

“Desde Revista Perfil nos unimos con entusiasmo al proyecto del ¡Gracias mamá! La Teja, convencidas de que esta era una oportunidad para regalar a las ganadoras una experiencia única, muy al estilo de lo que hacemos en nuestras producciones.

“Las recibimos en nuestro estudio de fotografía, donde dos profesionales del Instituto Profesional de Belleza IECSA (Zulay de la Torre y Nashli Jiménez) las esperaban para consentirlas con maquillaje y peinado.

“Después, con una de las mudadas que habían elegido, previamente, en Tiendas Ekono y los zapatos que les obsequió del Barco, se pusieron su mejor sonrisa y vivieron una sesión fotográfica pensada para que se sintieran protagonistas.

“Para Perfil, fue un placer formar parte de esta celebración y abrirles una ventana al mundo que vive detrás de cada página de la revista: un espacio donde el cuidado por los detalles, la creatividad y la autenticidad se unen para contar historias e inspirar”.

Doña Tatiana Murillo de Caribbean Delights en Tibás trató como verdaderas reinas a las mamitas que comieron sabrosísimo al estilo Caribe. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Ojo, que para la edición de setiembre de Perfil, sí señores, saldrán en algunas páginas estas cuatro mamitas. Ni les adelantamos lo tierna y hermosa que fue la sesión de fotos a cargo del fotógrafo profesional José Cordero. Tienen que verlas en Perfil.

En medio de las fotos les llegó otra alegría; los amigos de Fort3 les hicieron llegar una bolsa de productos y eso les encantó demasiado porque de fijo lo aprovecharán al máximo.

No se acaba ahí, Carnes San Martín las sorprendió regalándoles un bolsito hermoso con instrumentos para parrillar y una orden de compra por 50 mil colones en cualquiera de los puntos que hay en el país.

¡Al Caribe!

Después de varias horas en chineos viajando de aquí para allá, llegó el hambre y el justo momento de irnos todos al restaurante Caribbean Delights, ubicado en el centro comercial Plaza del Valle. Ahí nos esperaba ya Tatiana Murillo y un equipo de trabajo que, en verdad, trató a las mamitas como verdaderas reinas.

La familia de Caribbean Delights se lució dándole un hermoso y sabrosísimo regalo a las mamitas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Caribbean Delights es frescura y sazón del Caribe en cada plato, por eso el rice and beans y el agua de sapo no podían faltar. La comida estuvo sabrosa y sirvió para que las chineadas recargaran baterías porque faltaba un chineito más.

¡Sorpresota!

De Tibás nos fuimos para Alajuelita, al centro comercial El Encuentro, en donde está la tienda de electrodomésticos Artelec y ahí llegó la última gran sorpresa: 100 mil colones en electrodomésticos para cada mamá.

Doña Adela (izquierda) doña Cinthia (azul) y doña Patricia, se enamoraron de ese combo de licuadora, olla arrocera y coffee maker en Artelec. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Vean lo que es Dios, hace menos de un mes se me metieron a la casa y me robaron todo, la cocina de gas, el sartén eléctrico. Ahora me los voy a llevar nuevos. Solo Dios hace eso”, nos comentó llorando doña Patricia. Claro, quien nos sacó las lágrimas.

Justo el momento en el cual la familia de Artelec le dice a las mamitas que el regalo es de 100 mil colones en electrodomésticos para cada una. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“No tienen idea lo mucho que les agradezco tanto regalito, tanto chineo y la posibilidad de llevar hasta electrodomésticos. Nos pasearon en un gran carro, que la ropita, los zapatos, comimos como reinas y ahora, estos 100 mil colones, no tengo cómo agradecérselos.

Vean por dentro el carrazo en el cual transportamos a las reinas. No se los habíamos enseñado. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Realmente, me hicieron pasar una celebración del Día de la Madre inolvidable”, aseguró doña Adela, también con lágrimas en los ojos.

Logramos una foto justo en el momento en que les estaban diciendo que podían comprar hasta 100 mil colones en electrodomésticos, y aplaudieron de la felicidad. Llevaron de todo, con decirles que doña Miriam se compró un colchón que tanto le hacía falta. “Ya quiero estar en la casa para acostarme en ese colchón tan rico”, comentó la abuelita.

¿Final feliz? Sí. Con el carrazo las fuimos a dejar a todas a la puerta de sus casas. Cuando les abrían, los familiares no creían al ver tanto regalo que llevaban.

Doña Adela modeló como si fuese toda una profesional, a todos nos encantó. (Jose Cordero/José Cordero)

No fue un adiós, quedamos en que cuando salga la revista Perfil nos vamos a reunir para cafetearnos y volver a disfrutar con muchas risas ¡Feliz Día de la Madre!