¿Qué hace usted si le toca cantar el Himno Nacional frente a los 57 diputados, la prensa y las cámaras de los medios de comunicación del país encima suyo?

Si responde, ponerse nervioso, es exactamente lo que nos respondió la cantante nativa de Grecia, Alajuela, Elsa Castro.

Griega que cantó el Himno Nacional en la Asamblea Legislativa nos cuenta sobre sus nervios a que se le olvidara la letra. (Cortesía/Cortesía)

No crean que es una cantante novata, al contrario, tiene mucha experiencia, sin embargo, como ella misma dice: “El día que antes de cantar no tenga nervios, ese día creo que me retiro”. Ya cantó hasta con la Orquesta Sinfónica Nacional.

LEA MÁS: Vanessa Castro es la nueva vicepresidenta de la Asamblea Legislativa

Cantar el Himno Nacional, asegura, es otro mundo, por el respeto, la solemnidad y que lo cantó en la pura Asamblea Legislativa.

Está convencida que llegó este primero de mayo a la Asamblea Legislativa a cantar, “empujada” por su papá, don Allan Castro, quien también es cantante y el responsable de enamorarla del canto, los escenarios, la ópera y la música popular.

Elsa canta desde pequeñita gracias a que su papá le enseñó. (Cortesía/Cortesía)

“Desde muy pequeñita canto con mi papá, después estudié en la Universidad Nacional. Canto ópera y música popular. Con papi aprendí a amar los boleros, me encanta cantarlos con él. Al cantar juntos somos Rocaband y como solista soy Elsa Castro”, nos contó.

Hace dos semanas recibió la llamada para cantar este primero de mayo, no fue la primera vez, ya lo había hecho en enero pasado, para la celebración de los 200 años de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: No va a creer la razón por la que hubo dos recesos en la elección del presidente de la Asamblea Legislativa

“Siempre tuve muchos nervios, siempre los hay. Es que es un acto muy solemne y de mucho respeto. Lo que significa cantar el Himno Nacional en la Asamblea le da una seriedad muy fuerte y aumenta los nervios.

“Por supuesto que siempre me da nervios que se me olvide la letra, cambiar la letra, eso siempre está presente. En otros países el himno se puede cantar con ritmos y tiempos diferentes, aquí en Costa Rica no, tiene que cantarse tal cual fue creado por Manuel María Gutiérrez y José María Zeledón”, asegura.

Es cantante de pop y de ópera. Ha cantado con la Orquesta Sinfónica Nacional. (Cortesía/Cortesía)

La cantante griega nos confirma que no usó forro, llegó a cantar nuestro himno a pura mente, sin poner por ahí el celular o una tableta con la letra. “Concentración y ensayo, esa es la fórmula. Sin embargo, aunque una tenga toda la vida cantando el Himno Nacional, por los nervios se le puede olvidar, por eso me concentré bien”, reconoce.

Le tocó mañanear bien tempranito, se levantó a las 5 de la mañana para alistarse. Respetó totalmente el protocolo y llegó con vestido negro. La madrugada también fue para comenzar a calentar la voz con tiempo y repasar una y mil veces la letra del himno.

LEA MÁS: Rodrigo Arias seguirá presidiendo la Asamblea Legislativa, solo un diputado del PLN no votó por él

“Si me toca cantar bastante, como en un concierto o una ópera, casi no como, lo prefiero, pero como solo era el Himno Nacional, me desayuné buen gallopinto, huevito, quesito. Cuando canto no me gusta tomar café, por eso me tomé un té de manzanilla. También tomé mucha agua.

Los diputados mostraron total respeto al Himno Nacional que cantó la griega. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me alegra mucho haber participado este 1 de mayo porque es una fecha que consolida nuestra democracia y ser parte de un acto tan importante me encanta. Canté con el corazón agradecido con la patria”, reconoció la griega.

LEA MÁS: Seven, el peludito gringo-tico que madrugó para cuidar la Asamblea este 1 de mayo

A Elsa le pasó lo de los buenos árbitros, que lo hizo tan bien que nadie la notó mucho, pero si se hubiese equivocado todo el mundo tendría que ver con ella. El himno lo cantó perfecto.