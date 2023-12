Gringos como locos por los festejos de la Abolición del Ejército: “Me siento orgulloso por ustedes”

Sam (primero a la izquierda), Valery y Richard y su esposa Patricia llegaron a la Plaza de la Democracia y disfrutaron de las celebraciones de la Abolición del Ejército. Con ellos, el guía Elier Segura.Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Sam Wells y su esposa Valery están de visita en Costa Rica por primera vez. Ambos son norteamericanos y viven en Texas y el viernes por la mañana quedaron como locos al ver la celebración de los 75 años de la Abolición del Ejército que se llevó a cabo en la plaza de la Democracia.

Sam nunca formó parte del ejército de su país y estaba maravillado de ver que en Tiquicia estaban festejando por todo lo alto que en 1948 José Figueres Ferrer le dio un mazazo al antiguo Cuartel Bellavista, para ponerle fin al ejército y comenzar una era histórica, en la que Costa Rica se convertiría en un ejemplo para el mundo entero.

“Desearía que esta celebración se llevara a cabo en Estados Unidos, allá se gasta mucho dinero por las fuerzas armadas y no sé para qué, porque sinceramante para mí no deja nada.

El presidente de la República Rodrigo Chaves entregó una ofrenda floral frente al monumento de José Figueres. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“La mayoría del presupuesto en Estados Unidos se destina para el ejército y me siento orgulloso de que ustedes, los costarricenses, celebren el hecho de no tener ejército”, afirmó.

Las celebraciones por la Abolición del Ejército comenzaron a las 10 a. m. El presidente de la República Rodrigo Chaves, su esposa Signe Zeicate y algunos miembros de su gabinete llegaron a la plaza para poner una ofrenda floral al monumento de don Pepe Figueres.

“Estoy muy orgulloso de que Costa Rica sea uno de los pocos países en donde no haya Ejército”, dijo Chaves, quien luego de entregar la ofrenda se retiró para compartir con algunos de los excombatientes del 48, en el Museo Nacional.

La Banda Municipal de Zarcero le puso el sabor a la mañana. Esta agrupación también recibió un homenaje. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

En la plaza, la Banda Municipal de Zarcero puso el sabor a la mañana. La agrupación, que cuenta con 300 integrantes, participará por segunda vez en el Desfile de las Rosas, que se llevará a cabo en Pasadena, California, el 1 de enero del 2024 y recibió un homenaje a un mes de esta historica participación.

Al director de la banda, Elesban Rodríguez, se le entregó una bandera que usará la agrupación en el tradicional desfile y agradeció por el reconocimiento que recibieron.

“Dentro de un mes estaremos nuevamente en el Desfile de las Rosas y que hoy (viernes) nos hagan esta despedida es algo emotivo, pues por primera vez se reconoce así a un grupo artístico, a jóvenes que realmente representan la cultura”, manifestó Rodríguez.

Don Álvaro Méndez (segundo a la izquierda) compartió con otros excombatientes del 48 en el Museo Nacional. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Gracias a Dios por la paz”

A sus 93 años, Álvaro Méndez, uno de los excombatientes del 48 compartió sus experiencias en el Museo Nacional, con su hija Sady y otros invitados.

Méndez era menor de edad cuando se alistó en el ejército, trabajó con Otilio Ulate y con Pepe Figueres. Este señor le da gracias a Dios por la paz, porque ni sus hijos ni sus nietos han tenido que servir a las fuerzas armadas.

75 años se cumplen de la Abolición del Ejército.

“Gracias a estos señores hoy tenemos esta maravilla de vida, pero las nuevas generaciones no saben valorarlo. Muchos jóvenes no disfrutan del feriado y hasta ven esta celebración con tintes políticos y esto no es de colores, es de Costa Rica.

“No es un simple feriado, es por la salud de todos. Mi papá vivió tiempos muy difíciles en el 48, vio muchas personas morir, el ejército se formó gracias al apoyo de otros países y mi papá siempre nos dice, ‘gracias a Dios por la paz’”, añadió orgullosa su hija.

Doña Marlen Vargas y sus nietos Isabella, Angelo (de camisa anaranjada) y Emmanuel disfrutaron de la linda mañana en la Plaza de la Democracia. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Otras personas que no quisieron perderse las celebraciones de este viernes fueron Doña Marlen Vargas y sus nietos Isabella, Angelo y Emmanuel, quienes llegaron desde Naranjo para participar en las actividades que se realizaron en el centro de San José.

La familia salió a las 7 a. m. de su casa, en este cantón alajuelense y llegaron a Chepe con la intención de ver a la Banda de Zarcero. Luego, harían un tour por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital.

En medio del festejo, doña Marlen lamentó que a la celebración de la Abolición del Ejército no se le diera la divulgación que merecía.

“Comentaba por qué no se le dio tanta publicidad a una celebración como esta. Mucha gente ni siquiera sabía por qué era feriado y mucho menos, qué se estaba celebrando, pero mis nietos sí lo sabían, porque en la escuela les hablaron del tema.

“Creo que pese a la violencia que se vive en el país, en el mundo entero, prefiero vivir sin un ejército, caminar por las calles en paz. Siento que debemos valorar más el país en el que vivimos”.