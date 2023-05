Guarda de seguridad que la pulseó para vacacionar fuera del país le responde a Rodrigo Chaves

Las palabras de Rodrigo Chaves causaron indignación en gran parte de la población. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, hizo unos comentario que no fueron bien recibidos por gran parte de la población.

El mandatario aseguró que el querer subir los impuestos de los boletos aéreos, de un 4% a un 13%, solo afectaría a las personas muy adineradas porque, según su criterio, la señora de Purral no va a pasear a Europa.

“Ahí salieron representantes del sector turismo a decir que el IVA a los boletos de avión nos va a matar, nos va a destruir el turismo, mentira, o no entienden o se hacen los tontos y mienten, lo único que propuso el señor ministro es que los vuelos comprados en Costa Rica paguen el 13%, sobre el 10% de la tarifa, no los que se compran en Nueva York o en Londres, de donde vienen nuestros turistas.

“Y sobre la equidad de esto, dígame una cosa, ¿cuándo fue la señora de Purral a Londres la última vez a pasear?, ¿quiénes van a Europa a pasear?, ¿quiénes van a Miami de compras?, a esos son los que están defendiendo estos que se rompen la ropa”, expresó Rodrigo Chaves en la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Presidencial.

Adiós paseo familiar

Esas palabras calaron muy profundo en las personas humildes, que con mucho esfuerzo y sacrificio logran reunir los cinquitos para montarse en un avión, o sueñan con hacerlo.

Ubaldo Sandí trabaja en el departamento de Seguridad de la UNED y hace un mes por primera vez se fue a dar un paseo en avión y dice que eso de que solo los millonarios pueden viajar, no tiene porqué ser así.

Ubaldo Sandí se esforzó mucho para ir a pasear a México, es la primera vez que viaja en avión. Foto: Cortesía. (Cortesía de Ubaldo Sandí)

Él y su pareja ahorraron durante varios meses y pagaron una agencia de viajes para poder darse el chineo de ir a México y están que no se cambian por nadie.

“Hicimos muchos sacrificios para poder ahorrar el dinero, buscamos una agencia de viajes accesible y nos cobraron $750 (402 mil colones) por cada uno, el paquete incluía la alimentación, estadía y entrada a los lugares que íbamos a visitar.

“Estuvimos en México del 21 al 26 de abril y regresamos felices, de hecho, ya empezamos a ahorrar de nuevo, porque nos encantaría ir a pasear ahora con los chiquillos, pero con esa idea del Gobierno de subir el impuesto se nos complicaría todo, porque en total somos seis y los boletos subirían muchísimo”, manifestó el vecino de Cristo Rey.

No fue lo único

Pero esas no fueron las únicas palabras del mandatario que causaron indignación, también tocó fibras sensibles cuando habló del plan de ponerle un impuesto del 2% a los implemento médicos.

“El equipo médico de la gente con discapacidad; bastones, camas, sillas de ruedas, dispositivos odontológicos, me dice Hacienda que la mayoría de eso lo da la Caja Costarricense de Seguro Social como parte de su seguro social y que lo que no se compra en la Caja lo pagan los quintiles más ricos de este país”, manifestó Chaves.

Nicole Mesén dice que los implementos médicos que la da la CCSS no siempre sirven como deberían. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

“Yo estaría dispuesto, si me hubiera venido a preguntar, a que si alguien está en Sinirube, que es la lista de gente pobre de este país, y la Caja no le puede dar el equipo médico, el bastoncito o la sillita de ruedas, bueno le devolvemos el 1 o 2% de impuesto de renta para que no sufra, pero, ¿por qué alguien de muchísimo dinero, a quien no le gusta la silla de ruedas de la Caja, no le vamos a cobrar nada?”, añadió Chaves.

Nicole Mesén es una mujer con discapacidad que sabe muy bien los inconvenientes que pasan las personas que necesitan implementos médicos, por eso desaprueba las palabras del mandatario Chaves.

Ella dice que aunque es cierto que la Caja da sillas de ruedas, prótesis, bastones, audífonos, entre otros artículos, estos muchas veces no son los adecuados.

“Por ejemplo, las sillas de ruedas que da la Caja son genéricas y no atienden las necesidades especiales de las personas con parálisis cerebral, porque ellos necesitan soportes especiales para la columna, entre otras cosas. Las familias que quieren que su allegado con discapacidad tenga una vida lo mejor posible se ven obligadas a comprar una silla de ruedas.

El gobierno pretende aumentar el impuesto a los boletos aéreos de 4% al 13% Foto: Archivo. (Pixabay)

“El Conapdis (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) da los implementos médicos a personas en pobreza o pobreza extrema, pero, ¿qué pasa con las personas de clase media? no tiene más opción que buscar la manera de reunir los recursos para obtener eso que necesitan”, aseguró Nicole.

La mujer, quien es regidora en la Municipalidad de Goicoechea, dijo que según datos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis), 52 de cada 100 personas con discapacidad están entre los dos primeros quintiles, es decir, los de menores ingresos y gran parte de ellas no tiene los medios para cambiar los artículos médicos cuando lo necesitan.

“Tengo un conocido que necesita una prótesis para la pierna, pero las de la Caja no se adecúan a sus necesidades, entonces tiene que ver cómo hace. Los productos médicos no son un lujo, son una necesidad básica para podernos desarrollar en la sociedad”, manifestó Nicole.