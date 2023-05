Pilar Cisneros reconoce que el Gobierno de Rodrigo Chaves cometió un error

La diputada oficialista Pilar Cisneros reconoció que el Gobierno cometió un error a la hora de presentar el paquete de proyectos de ley de recaudación de impuestos que tanta molestia ha causado, tanto en la Asamblea Legislativa como en la población en general.

La legisladora piensa que el procedimiento que usó el Poder Ejecutivo para presentar las iniciativas no fue el correcto ni el momento en el que lo hizo fue el más idóneo.

Pilar Cisneros dice que la forma de presentar los proyectos no fue la mejor. Foto: Asamblea Legislativa.

“Creo que el Gobierno cometió un error en no socializar antes los proyectos de ley, yo se lo hice ver al ministro de Hacienda (Nogui Acosta) y al presidente (Rodrigo Chaves), o sea, ¿qué cuesta hacer una mesa de trabajo?, se invita a los jefes de fracción, se explica que va a mandar ese paquete de proyectos de ley, se socializa, se explica y luego se manda.

“De todas maneras, mandándolos ahora no sacamos nada porque el Gobierno decidió que mientras no salgan los proyectos de crimen organizado y jornadas flexibles, no va a convocar ningún otro proyecto”, expresó.

Y es que ni siquiera la propia jefa de fracción le mostraron los proyectos de ley antes de presentarlos en el Congreso.

“Esa es mi opinión muy personal, ciertamente yo no conocía esos proyectos de ley, no me los mandaron y me enteré ya cuando el ministro de Hacienda vino a entregarlos (a la Asamblea Legislativa), no me parece que sea el procedimiento adecuado, se lo digo sinceramente, ¿por qué?, porque somos la fracción oficialista y por tanto los que vamos a tener que defender estos proyectos, es obvio que tenemos que tenemos que ver. Ahora, no solo no los socializaron con nosotros, sino con ningún otro diputado y me parece que esa debería ser la tónica: socialice, explique, pregunte, discute y aprueba o rechaza”, argumentó.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, asegura que su fue un buen momento porque el país no está en crisis. Foto: Presidencia.

Por su parte, el jerarca de Hacienda dijo este miércoles en conferencia de prensa que el momento en el que presentó el paquete de proyectos fue el ideal, porque el país no está en crisis y no hay que esperar una para buscar soluciones fiscales.

Pilar dijo también que muchas de las críticas que hacen los legisladores a los proyectos de ley presentados por el Gobierno se deben a que ni siquiera los han leído, por eso era fundamental presentárselos y explicárselos antes de proponerlos y así evitar tanto rechazo.

Pese al rechazo generalizado de las fracciones de oposición, Cisneros tiene esperanza de que que conforme se discutan las iniciativas, los diputados salgan de dudas y logren ir ganando posiciones a favor.