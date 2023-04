La propuesta de Pilar Cisneros por la que le vuelven a llover críticas

A la diputada oficialista Pilar Cisneros le volvieron a llover críticas, esta vez por una polémica propuesta que hizo.

Ella participó en el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda y estuvo hablando sobre propuestas hechas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Asamblea Legislativa para cambiar ciertos lineamientos de la política actual, en busca de un mayor control para evitar la corrupción.

Pilar Cisneros dice que la falta de credibilidad en los partidos abre la posibilidad al enorme cambio. Foto: Asamblea Legislativa

Ahí fue cuando Cisneros lanzó una idea que creó gran controversia, ya que dijo que el TSE debería considerar aceptar que cualquier persona, forme parte de un partido político o no, pueda inscribirse como candidato presidencial, siempre y cuando logre reunir cierta cantidad de firmas.

La legisladora dijo a La Teja que eso no es algo nuevo, sino que ya se aplica en otras naciones, porque el debilitamiento de los partidos políticos es un fenómeno mundial.

“Varios países lo tienen, Colombia es uno de ellos. En las últimas elecciones uno de los candidatos que se presentó y quedó en tercer lugar fue el economista Alejandro Gaviria, él fue ministro de Salud del gobierno de Santos y luego fue rector de la universidad de Los Andes, a él la gente le empezó a hablar de que porqué no se lanzaba a la presidencia, pero él decía que no le gustaba ninguno de los partidos, entonces consiguió un millón doscientas mil firmas, que era lo que le pedía el Tribunal Electoral de Colombia, y se lanzó como candidato independiente, sin partido.

La diputada propone que cualquier persona, tenga partido político o no, pueda ser candidato presidencial. Foto: Cortesía TSE. (Cortesía TSE)

“En un país como Costa Rica, en el que ya el 80% de la gente dice que no tiene partido político, bueno, dentro de esa gente puede haber personas que quieran ser presidentes de la República y no quieren afiliarse a ningún partido político ni tradicional ni nuevo y no quieren pasar por todo el proceso de distritales, cantonales, que no deja de ser algo engorroso o que tampoco quieren comprar un partido político ya hecho.

“Me parece que es una opción muy interesante a contemplar cuando ya mundialmente hay una tendencia no pertenecer a partidos políticos y a inclinarse en las elecciones por la persona que ofrece el mejor programa de Gobierno o que convence a más gente para votar por él o por ella”, expresó.

Muchas críticas

La idea de la legisladora causó polémica en redes sociales, ya que muchas personas se oponen a semejante cambio.

“Solo demuestra el absoluto desconocimiento de la política, los sistemas de partidos y su funcionamiento, además de no preguntar a quién debería. Lo primero es consultar a las autoridades electorales a ver qué piensan de los sistemas ‘fraticidas’ que conllevan el voto preferente”, comentó en Twitter el politólogo Gustavo Araya.

“Jesús, pero ¿esta señora y todos los que la apoyan entienden algo sobre lo que es la democracia?”, añadió otro usuaria de la red social.

La idea ha recibido muchas críticas porque muchos consideran que no ayuda a la democracia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Pero bueno, no todas los comentarios fueron en contra, alguna que otra persona sí defendió la idea de la diputada.

“Y, ¿cuál sería el problema y es electo por sufragio? ¿No sería democracia pura? ¿Usted sabe cuánto cuesta una diputación en los partidos tradicionales?,” expresó un hombre.

“Tratemos de actualizarnos. En muchos países desarrollados ya no existen los partidos políticos. Esa evolución responde a algo, ¿no creen?”, agregó otro.