Gustavo Viales prefirió irse a Qatar que asistir a la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos

Al exsecretario general y exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales Villegas, la pasión por la Selección Nacional de fútbol le ganó, y por goleada, a la convocatoria que tiene para este lunes 21 de noviembre en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo a la agenda en la Comisión Especial sobre el Financiamiento a favor de Partidos Políticos, Viales Villegas está citado para las 8:15 de la mañana; sin embargo, de una vez les decimos que a esa convocatoria no asistirá, ya que prefirió irse de titular como aficionado a Qatar.

Esta foto fue la que posteó el exdiputado en Facebook. (Tomada de Facebook)

La Comisión lo cita para que hable sobre el financiamiento de la campaña presidencial 2022. Además de Viales están citados Álvaro Azofeifa, Alicia Fournier, jefes de la campaña del PLN; Eduardo Brenes, secretario general del Partido Liberal Progresista (PLP) y Walter Niehaus, jefe de campaña del PLP; Fabricio Alvarado, secretario general de Nueva República, y Jonathan Prendas, jefe de campaña de Nueva República.

Este domingo 20 de noviembre, a eso de las 6 de la tarde, Viales Villegas publicó en Facebook una foto en el aeropuerto Juan Santamaría con una bandera de Costa Rica y la camiseta de la Sele. “Hoy inicio mi sueño mundialista, con toda la ilusión de ver a nuestra sele triunfar en Qatar”, dice el posteo.

Le consultamos al propio Viales sobre el viaje y el hecho de estar citado por la Comisión y nos dijo: “Cuando me convocaron les solicité una reprogramación dado que me avisaron de viernes para lunes. Yo me comuniqué con el técnico y con la presidenta de la Comisión. Quedaron el lunes de indicarme una nueva fecha. La presidenta de la Comisión quedó de verificar con su equipo. Yo estoy pendiente”.

El pasado mes de setiembre estuvo en la Asamblea del PLN. (Rafael Pacheco Granados)

Consultamos a la diputada presidenta de la Comisión, la liberacionista Dinorah Barquero; sin embargo, hasta el momento no nos ha respondido.

Lo cierto del caso es que este lunes 21 de noviembre Viales estaría llegando a Qatar y no a la Asamblea Legislativa.