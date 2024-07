Hablamos con una bruja tica y nos dijo cuál número podría salir en el acumulado

Decenas de compradores de lotería abarrotaron puestos de lotería y el sitio web de la JPS para buscar chances, con la esperanza de pegar uno de los 2 acumulados. Mayela López. (Mayela López)

¿Números altos o bajos? ¿El primero o segundo? Todos los ojos están puestos en el acumulado que saldrá este martes 16 de julio y los miles de jugadores de lotería cruzan los dedos para saber si serán favorecidos.

Por eso, en La Teja buscamos a Sally Castillo, una bruja tica, para que usara su magia, a través de la comunicación con los diferentes espíritus del Universo y soltó datos muy interesantes, a pocas horas de jugarse este sorteo.

Castillo quiso decir algo muy importante antes de contar todo lo que sabe de este sorteo, que tiene como loco a toda Costa Rica.

“El azar es azar y al ser un juego de azar, esto representa que no se puede esperar, que es muy cambiante. Muchas personas nos cuestionan ‘¿si son brujos por qué no pegan?’, pero esto no es manejable.

“Ahora, no he hecho ninguna lectura, pero le presto mucha atención a las fases de la luna a la hora de jugar y hay que ser cuidadosos porque el azar le puede jugar en contra a los 99.9 de los jugadores”, destacó.

La bruja Sally Castillo afirmó que el martes saldrá un número bien alto en el acumulado. José Cordero. (Jose Cordero)

A lo que vinimos

Lo primero que le consultamos a la bruja es si el número que saldrá en el acumulado es alto o bajo.

“Siempre recomiendo a las prsonas que se fijen en la fase de la luna, esto es lo que determina hacia dónde se inclina la balanza. Cuando hay luna nueva y cuarto creciente se vendrán los números más altos, con luna llena habrán números del medio (del 40 al 67) y con cuarto menguante aparecerán los más bajos (del 00 al 40).

“Eso podemos verlos estadísticamente conforme salen los premios. Para el martes, la luna estará en cuarto creciente, por lo que se vendrán los números más altos, no puedo decirle cuál, pero saldrá un número del 68 en adelante”, recalcó.

Un tip. La bruja Sally recomienda que si compró lotería guarde las fracciones en medio de billetes de alta denominación. No los guarde entre monedas.

Estos números son muchas veces de los menos buscados por los compradores.

“Muchas veces los números altos se dejan pasar, a veces vemos que una persona grande ganó y es porque tiene más sabiduría que los jóvenes. El señor posiblemente vio con detenimiento la fase de la luna y confió en su entorno y eso le ayuda a ganar”, destacó.

Otra de las preguntas que se hacen los compradores es cuál de los dos acumulados saldrá el martes. Recordemos que el primero está en 1.800 millones de colones y el segundo en 1.075 millones de colones.

“Estoy cien por ciento segura de que va a salir el segundo acumulado. Lo digo con propiedad, porque la energía espiritual va hablando y me ha sucedido que cuando no le presto atención a los espíritus me pegan y duro.

“Este segundo acumulado quedará bien repartido, en San José, Heredia y algunos pedacitos quedarán en Alajuela. También habrá gente que lo compre en otra provincia y luego se lleven sus fracciones para Puntarenas”, destacó.

Para la bruja, este martes saldrá el segundo acumulado, que regalará un total de 1.075 millones de colones. Archivo. (Keneth Rojas B.)

¿Cómo no agüevarme si no pego?

Castillo es consciente de que hay muchos que ya invirtieron en sus pedacitos, pero no quiso dejar la oportunidad de compartir unos bolados, para cuando desee comprar lotería.

“Pongan atención a los números que se repiten en el entorno, muchas veces nos les ponemos atención y el universo nos da la oportunidad de tener los números a mano. Se me ha repetido muchas veces los números de la placa de mi carro y son los números más cercanos a nosotros, los que están dispuestos a salir.

“¿Qué podemos hacer para atraer el dinero? Desde recurrir a la famosa Santa Lucía, hasta tener una herradura detrás de la puerta. Además, no podemos tener el dinero estancado, siempre debe moverse, es muy lindo tener un tarro con una cantidad de plata, pero si no se usa posiblemente la tengamos que invertir en un funeral, es mejor poner a trabajar la plata”, relató.