Hace tres años no le gustaba el inglés, hoy pegó nota perfecta en importante prueba de ese idioma

A Esteban Pasos Rojas, hace tan solo tres años, no le llamaba la atención el inglés, incluso le costaba bastante aprender esa lengua.

Sin embargo, no se dejó vencer, le encontró el gusto gracias a unas clases particulares a las que se metió y el esfuerzo dio grandes frutos, ya que se sacó un 900, la puntuación máxima en la prueba TOEFL, la más importante de ese idioma.

Esteban Pasos es estudiante de Cedes Don Bosco y pegó 900 puntos en la prueba Toefl que certifica el nivel de inglés. (Cortesía)

Este carguísima joven escazuceño, de 17 años, es estudiante de quinto año del Colegio Cedes Don Bosco en Alajuelita, donde cursa un técnico en Diseño Gráfico.

Esteban, además, cursó su primaria en la escuela pública República de Venezuela, ubicada en Escazú.

Nos contó que le gusta mucho el arte y como el diseño era lo que más se asemejaba a esa rama, se inclinó por dicha especialidad en el cole.

“El inglés me costaba bastante y me dije: ‘Tengo que llevar un curso porque si no voy a sacar malas notas en el colegio’, y así fue como le puse ganas y empecé a interesarme en ese idioma y lo fui logrando poco a poco. Estaba en el cole y en el curso Teens del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y lo aprendí muy bien”, confesó el joven estudiante.

Y es que él ahora tiene muy claro lo importantes que es el inglés para abrirse mayores oportunidades laborales.

“Me llamó mucho la atención que el curso fue más dinámico y aprendía aspectos culturales, sociales y artísticos”, contó Esteban.

En el futuro le gustaría terminar la carrera de diseño gráfico para defenderse con eso y luego buscar otras cosas de interés, incluso le gustaría buscar alguna beca para estudiar en Estados Unidos u otro país.

Además, del inglés y el arte, le gusta la historia y quisiera aprender italiano.

Esteban junto a su hermano Santiago y sus padres Karla y "Tony". (Cortesía)

Prueba superada

La nota de 900 puntos que pegó en el TOEFL Junior, además de demostrar lo bien que aprendió ese idioma, lo califica como B2 (un nivel intermedio), según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Eso sí, admitió que el día del examen estaba un poco asustado porque no sabía cómo era y porque lo hicieron virtual, entonces temía que se le pegara el programa o no reconociera sus respuestas.

“Me preparé y estudié, no tenía tanto miedo por ese lado, pero sí me pegué en dos preguntas que eran de comprensión y análisis de lectura, pero salí bien”, comentó el adolescente.

Esteban es el mayor de dos hermanos. Santiago es el cumiche de nueve años y nos contó que le gusta leer, escuchar música, investigar sobre cosas que le interesan, salir, caminar, pintar y dibujar.

Al talentoso estudiante le gusta mucho dibujar y esta es una de sus creaciones. (Cortesía)

“Sentí alegría de ver que todo lo estudiado dio sus frutos. Muchas veces tuve que ignorar los malos comentarios de compañeros que sabían mucho inglés. Me subió la autoestima sentirme capaz de ser bueno en algo como los idiomas, ser más seguro conmigo mismo y saber que, si pongo esfuerzo y dedicación, podré lograrlo”, mencionó Pasos.

¿Qué son las pruebas Toefl?

Los exámenes TOEFL Junior están diseñados para jóvenes en nivel de secundaria que estudian el inglés como idioma extranjero. Estos certifican las habilidades de los estudiantes en comunicación, al medir la comprensión de lectura y la auditiva, así como las estructuras del lenguaje.

“Nos enorgullece de gran manera saber de este resultado, no solo por el hecho de que se trata de un estudiante que vimos crecer tanto, sino porque también es una confirmación más de que las oportunidades que otorgamos captan también a las nuevas generaciones. Casos como el de Esteban nos dan esperanza porque crecerá siendo un profesional integral”, expresó Lilly Sevilla, directora académica del Centro Cultural.

Con mucho esfuerzo de sus padres, Esteban estudia en el Centro Cultural desde el 2019 y adjudica parte del éxito a la enseñanza recibida desde el primer curso de Teens, donde inició con canciones, vocabulario y hasta corriendo como parte de sus clases.

Contó que el secreto estuvo en prestar atención en clases, hacer apuntes, repasar a diario, buscar sinónimos y hablar a solas consigo mismo en inglés, son algunas de sus recomendaciones para mejorar en el idioma.

Becado

Por semejante notón que se pegó, el Centro Cultural le otorgó una beca del 100% para que continúe estudiando en la modalidad Teens Advence, como premio al esfuerzo, la dedicación y el compromiso mostrado.

“Es una gran oportunidad para mejorar mi inglés y mi educación. Me ayudará hacia el futuro puesto que no aprenderé solo el idioma, sino también otras temáticas culturales, para ser un profesional más completo, abriéndome así muchas puertas”, agregó Pasos.

Doña Karla, madre de Esteban, considera que la nota es un premio al esfuerzo que puso su hijo por aprender. (Cortesía)

“Sentí orgullo, alegría, emoción y satisfacción al ver que todo el esfuerzo y empeño que Esteban había hecho tuvo sus resultados. Me sentí muy satisfecha de que este resultado no haya pasado desapercibido, puesto que no solo es un estudiante ejemplar, sino que también es gran un hijo y un ser humano de gran corazón, que merece todo lo bueno que le pase”, aseguró Karla Rojas, madre del joven.

