Hacen un “cementerio” en Cartago para enviarle un duro mensaje al presidente Rodrigo Chaves

Un duro mensaje apareció en las afueras del terreno donde se supone se construirá el nuevo hospital de Cartago.

Con “cementerio” en Cartago le mandan duro mensaje al presidente Chaves. (Cortesía/Cortesía)

En ese lugar pegaron una manta en la malla que delimita el terreno la cual dice: “Aquí están los muertos del hospital que nunca existió. Chaves non grato”.

LEA MÁS: Hay importantes noticias sobre la presencia de perros y mascotas en centros comerciales

En las afueras del terreno, inmediatamente abajo de la manta con el mensaje clavaron varias cruces que se supone son de las personas que fallecerán por la falta de un centro médico moderno en Cartago.

Así debería quedar el nuevo Hospital de Cartago. (CCSS /Cortesía)

A las 7:48 de la noche de este 13 de agosto, por la red social X (antes Twitter) la publicación había sido vista por más de 18 mil personas.

La pega de la manta y el improvisado “cementerio” se da horas después de que se confirmara que como todavía el contrato no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República, no se puede hablar de que las obras para ese nuevo Max Peralta inicien en setiembre próximo .

Tal y como se había informado las obras arrancarían ese mes y así se podía cumplir con el plan de trabajo para que se pueda inaugurar ese sueño brumoso en el 2030, después de una inversión de más de 200 mil millones de colones.

LEA MÁS: Niña de 9 años logró cargar su celular con la energía de las plantas

El terreno sigue esperando que inicien las obras de construcción. (Keyna Calderón para LN )

Este monto incluye diseño, edificación, equipamiento y mantenimiento. Sería una edificación con 434 camas (que pueden llegar hasta 457), 10 quirófanos, sección gineco-obstétrico, salas de reanimación y diagnóstico por imágenes.

LEA MÁS: (Video) A Pilar Cisneros le sacaron en cara que antes criticaba algo que ahora apoya en Rodrigo Chaves

Se debe recordar que la construcción ahora está a cargo de la empresa costarricense Van der Laat y Jiménez, después de la renuncia de Prodomex en el 2024.