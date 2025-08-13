(Video) A Pilar Cisneros le sacaron en cara que antes criticaba algo que ahora apoya en Rodrigo Chaves

A la diputada Pilar Cisneros le recordaron en el plenario legislativo cuando ella criticaba a las personas malcriadas y gritonas, algo que ahora apoya en Rodrigo Chaves.

Lo hizo la legisladora liberacionista Paulina Ramírez al ponerle un video en el que se ve a Cisneros cuando era periodista. En la cinta se ve el contraste de lo que decía la comunicadora y lo que hace ahora el presidente Rodrigo Chaves, que ella tanto apoya.

A Pilar Cisneros le recordaron algo de su pasado con un video. (Casa Presidencial)

La legisladora verdiblanca expresó que la sociedad costarricense está llena de odio y que se han perdido los valores.

Ramírez dijo que un Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 revela que las expresiones y discursos de este tipo han aumentado un 400%.

Paulina Ramírez criticó la forma de comportarse de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

Mientras la legisladora criticaba fuertemente el cambio violento que se han visto en todas las áreas y temáticas del país, dijo que era muy difícil pretender un cambio mientras desde los altos funcionarios se ven malos ejemplos.

La diputada verdiblanca criticó al presidente Rodrigo Chaves y dijo que no es posible que él, que es quien debe dar el máximo ejemplo a los niños y jóvenes, tenga actitudes y lenguajes inapropiados.

A Pilar Cisneros le recordaron cuando criticaba los malcriados y gritones

“¿Qué están viendo nuestros hijos como ejemplo de civismo?“, dijo Paulina y después de eso publicó el video.

La Teja consultó a Cisneros si siente que sus acciones de ahora contradicen su forma de pensar en el pasado y dijo que no.

“No, en lo más mínimo. Ese vídeo anda circulando en las redes desde hace tiempo. Ni siquiera es “creación” original de Paulina.

“Emplea frases sacadas de contexto, como cuando el presidente cita lo que le dijo un pescador. Y, por supuesto, ella omite la violencia, los insultos y las descalificaciones que los diputados hacen en contra del presidente y de mi persona. Nos han dicho todo tipo de insultos”.