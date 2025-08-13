Gerald Campos, ministro de Justicia, dio pista sobre dónde construirán la mega cárcel

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, llegó este miércoles a la Asamblea Legislativa a hablar de la mega cárcel que el gobierno planea construir.

La audiencia fue en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Los diputados querían saber dónde piensan construirla, pero él se negó a decirlo, argumentando que funcionarios de Justicia han recibido amenazas por participar en el proyecto, por lo que prefiere mantener la información en secreto.

Gerald Campos dio pistas de dónde estará la mega cárcel. (Rafael Pacheco)

Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, y vicepresidenta del Congreso, fue quien preguntó dónde estará la cárcel denominada Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco).

Campos solo dijo que se ubicará “dentro del sistema penitenciario, en terrenos del Ministerio de Justicia y Paz”.

La viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia, Carolina Castro Del Castillo, también estuvo en la comisión y detalló que el proyecto es de 31.048 metros cuadrados.

También dijo que albergará cinco módulos de alojamiento, cinco consultorios médicos, 25 aposentos de visita íntima, un edificio mixto, un puesto de control principal, un registro de visitas, siete fortines, 20 celdas de aislamiento, un edificio de bodega, un basurero, un centro de acopio y cuatro puestos de control interno.

La mega cárcel está basada en una de El Salvador. (Rafael Pacheco)

Tendrá sistemas de rayos X para revisar tanto a visitantes como a funcionarios, circuito cerrado de televisión, botones de pánico y equipo de vigilancia no tripulado.

Al final de la sesión, y de forma privada, Campos les enseñó a los diputados un video sobre el proyecto.