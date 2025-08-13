Clausuran famoso supermercado asiático en San José que fue viral en TikTok

El Ministerio de Salud clausuró un famoso supermercado asiático en San José tras encontrar irregularidades en los productos. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

El Ministerio de Salud clausuró un supermercado asiático, supuestamente ubicado en Rohrmoser, que se hizo famoso en la red social TikTok después de que encontrara irregularidades.

Resulta que en el supermercado vendía productos que incumplían con la regulación sanitaria.

La Teja le consultó a Salud por el nombre del comercio, pero nos dijeron que como el proceso seguía en investigación no nos lo podían decir. Sin embargo, este medio supo que el local se trataría de Supermarket Tongyi, que en su momento fue viral en TikTok y que actualmente está clausurado.

El 80% de los productos no tenían etiquetado en español y además, las etiquetas no correspondían al artículo en exhibición.

Las autoridades también se dieron cuenta de que los productos tenían el registro sanitario vencido.

Debido a esto, se decomisaron todos los productos y clausuraron el lugar, para realizar una revisión exhaustiva del comercio.

El Ministerio de Salud indicó que el supermercado había recibido una orden sanitaria en 2021 para corregir el etiquetado, la cual fue cumplida en 2022.

Sin embargo, el comercio volvió a irrespetar las reglas de Salud y ahora, está sufriendo las consecuencias.

Las autoridades recordaron a los comerciantes que todo producto cosmético, medicamento o similar debe contar con un registro sanitario vigente o sino, no podrá ser distribuido ni vendido.

Hace unos días, Salud anunció que también encontraron irregularidades en otro tipo de comercios, como outlets, tras unas inspecciones.

De hecho, la reconocida tienda Planet Outlet, ubicada en Heredia, fue clausurada por las autoridades, ya que se encontraron productos sin el respectivo registro sanitario y no autorizados.

