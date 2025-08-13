Hay novedad con la novela de la pasta de dientes de Colgate y el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud ordenó el retiro total de la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint del mercado después de que se emitieran alertas sanitarias en otros países. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

La novela de la pasta de dientes de Colgate y el Ministerio de Salud continúa, pues resulta que las autoridades ordenaron la suspensión y el retiro del Colgate Total Prevención Activa Clean Mint del mercado.

Salud informó este martes 12 de agosto que el retiro de este producto es una forma de prevenir y proteger la salud de la población, después de que se emitió una alerta sanitaria la semana pasada.

También solicitó la destrucción de este producto, para que no sea comercializado a nivel nacional.

El Ministerio de Salud señaló que se han recibido reportes en diversos países, como México, Chile y Brasil, sobre efectos adversos que esta pasta de dientes genera como lesiones bucales, sensación de ardor, inflamación de encías, edema labial, entre otros.

La semana pasada la famosa marca notificó el retiro voluntario de la pasta de dientes del mercado costarricense, para evitar más problemas de salud.

Esta crema dental tiene un componente llamado fluoruro de estaño que es un compuesto químico sólido, incoloro y ampliamente usado en pastas dentales, geles y enjuagues bucales.

Su principal beneficio es que hace el esmalte de los dientes más fuerte y resistente al ácido. También es eficaz en la prevención de caries, control de gingivitis y reducción de sensibilidad dental, sin embargo, ha estado causando efectos secundarios en algunas personas.

El Ministerio de Salud no informó qué deben hacer los usuarios que han comprado esta pasta de dientes, por ejemplo, si deben entregarlas a las autoridades para su destrucción.

