Si usted transita por Barreal de Heredia en las noches, mejor cómprese un buen saco de paciencia

Si usted transita por la zona de Barreal de Heredia durante las noches, lo mejor es que se arme de paciencia.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que a partir de las 8 p. m. de este miércoles 13 de agosto se continuarán con las mejoras del proyecto sobre la ruta nacional 106, que hace un par de meses dejó ampliada la carretera entre el puente sobre el río Bermúdez y el cruce de la gasolinera Uno, en Barreal de Heredia.

Este miércoles arrancan los trabajos en Barreal de Heredia. (MOPT)

Los trabajos se ejecutarán con paso regulado, por lo que es probable que se generen presas.

Así, “subiendo” desde el puente hacia el norte, se comenzará a generar una “cuchilla” que culminará convertida en un carril de giro derecho, para quienes van hacia Heredia, mientras que el otro carril será exclusivo para las personas que se dirigen hacia el sector de Cenada.

En el MOPT aseguran que la idea es que estos trabajos mejoren la circulación en la zona, porque algunos conductores no deben esperar para seguir a la derecha, como sí ocurre actualmente, si el movimiento hacia Cenada está saturado o algún vehículo está dándole paso a quienes vienen del norte.

Los trabajos se harán con paso regulado. (MOPT)

“El carril adicional busca primordialmente generar las condiciones ideales para que los semáforos que ya están en ese cruce del Súper Charlie, en estado intermitente, sean activados en sus distintas fases, con lo que se busca regular de mejor forma la circulación en ese punto tan dinámico.

“Previo al inicio de estas obras, se requería el traslado de un poste de alumbrado público, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia”, informó el MOPT.