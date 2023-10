Hasta Betty la fea salió embarrada en los pleitos del presupuesto nacional

En la Asamblea Legislativa pasa de todo. Este miércoles, por ejemplo, un diputado embarró a Betty la fea en el pleito que se tienen por el presupuesto nacional para el próximo año.

Hay un pulso entre varios legisladores porque para hacer el presupuesto de 2024, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, calculó el pago de intereses de los préstamos internacionales con un tipo de cambio más alto, previendo que se dé algún aumento.

Gilberto Campos hizo un comentario que hizo mucho la atención. Foto: Asamblea Legislativa.

Ahora bien, algunos legisladores sienten que el tipo de cambio usado por Acosta fue muy alto y dan por un hecho que sobrará plata, por lo proponen usar parte de ese dinero para darle más recursos al Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ y la Fiscalía.

Los recursos se tomarían de la cuota que busca pagar el Gobierno a la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $300 millones, pagando $60 millones al año, eso le permitirá al país adquirir más deuda.

Los diputados oficialistas se oponen a que se den esos cambios porque dicen que no se puede asegurar que sobrará plata.

El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP) participó en la sesión de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa de este miércoles y ahí fue dónde hizo el curioso comentario.

Gilberto Campos comparó algo que pasa con el presupuesto con los informes de Ecomoda

“Es la primera vez que yo oigo que inflar un presupuesto es algo bueno, no sé si ustedes vieron en algún momento Betty la fea, que se armó un burumbúm por el tema del maquillaje de los estados financieros de la empresa, porque estaban inflados unos numeritos y toda la cosa, no sé si ustedes recuerdan eso, bueno, yo sí me acuerdo de esa novela que pasaron en Costa Rica hace muchos años, pero diay, lo que uno aprende cuando era carajillo era: no infle números porque no es bueno y cuando me dicen que los números se inflan para tener un colchón responsable, lo que tengo claro es que hay un ocultamiento de recursos que van a ser utilizados para otra cosa después o devueltos”, aseguró el legislador, quien demostró ser un conocer en temas de telenovelas dando un ejemplo más que claro para que todos entendamos.