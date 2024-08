Hay noticias importantes sobre el pago de los créditos de Coopeservidores

El proceso de intervención de Coopeservidores anunció una medida temporal para quienes tienen préstamos con la cooperativa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El pago de los créditos otorgados por Coopeservidores se suspenderá entre el jueves 1° y el 4 de agosto, mientras se efectúa el traslado de los préstramos que serán absorbidos por el Banco Popular.

Este miércoles, Marco Hernández, administrador del proceso de resolución de la cooperativa, informó que a partir del lunes 5 de agosto, el Popular contactará a los dueños de las 62.256 operaciones crediticias que absorberá, por un monto de ¢302.000 millones.

Hernández agregó que las personas que no sean contactadas por el Banco Popular deberán seguir cancelando sus créditos con Coopeservidores. Recordemos que las únicas sucursaless que siguen trabajando son Rohrmoser, oficinas centrales y Pérez Zeledón. Estas sedes mantendrán un horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 12 p.m.

Otras formas de pago

El interventor también anunció que los créditos se pueden hacer en los puntos Money Center, ubicados en los supermercados Walmart y Masxmenos.

“Todas las operaciones y tarjetas de crédito tienen una cuenta IBAN asociada. Al realizar una transferencia en tiempo real, queda aplicado el pago. Verifique que el nombre de la cuenta corresponda al dueño de la operación”, se indicó en el comunicado.

Si usted tiene un crédito, es importante que haga su pago puntual y lo reporte a los correos depositos@cs.fi.cr o cobros@cs.fi.cr e incluir nombre completo, cédula de identidad, número de operación y número de teléfono.