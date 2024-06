Hay noticias para las personas que alquilan casas, bodegas o locales

Si usted alquila casa, esta información le será de mucho interés. La diputada Daniela Rojas presentó un proyecto de ley que busca cuidar el bolsillo de los inquilinos.

La legisladora de la Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende que si en el último año el país ha sufrido una deflación, es decir, la inflación ha sido negativa, entonces no se suban los alquileres.

La diputada Daniela Rojas quiere cuidar el bolsillo de quienes alquilan casa. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

El experto financiero Daniel Suchar dio su opinión sobre el tema y, aunque siente que el proyecto tiene un fin admirable, lo ve en la cola de un venado.

“La deflación significa que el cambio de precios de la canasta básica de un año al otro va en negativo. Usualmente la inflación o la deflación son puntos de referencia para ajustes salariales, ajustes de precios y ajustes de alquileres, pero en el caso de los alquileres, estos son contratos privados entre dos personas por lo tanto ahí se consideran los aumentos con otras variables como de gastos administrativos y financieros y ahí entonces lo bonito del proyecto empieza a caerse por su propio peso.

“En el caso de la propuesta que detiene los aumentos de alquileres con la deflación, tiene una intención buena porque parece que quiere proteger a la población, pero en realidad podría provocar distorsiones en los mercados abiertos y causar escasez”, dijo el experto.

La deflación es cuando los productos de la canasta básica bajan de precio. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

El proyecto pretende incluir en la ley que regula los arrendamientos, un nuevo artículo que dice lo siguiente:

“No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando, al cumplirse los doce meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato, exista una deflación acumulada, el arrendador no podrá realizar aumento alguno al precio del alquiler del siguiente año”.

En este momento el país está en deflación y mucho se debe a la baja en el tipo de cambio del dólar que ha hecho que la gasolina baje de precio, por ejemplo, pero eso no implica que todo esté más barato.

Es importante explicar que para medir la inflación se toman en cuenta los productos y servicios de la canasta básica, pero, por ejemplo, el arroz que forma parte de la canasta básica es el 80% grano entero, entonces si usted compra el 95% grano entero ya ese no forma parte de esta y queda fuera del calculo de inflación.

El proyecto de ley podría no tener los beneficios que se buscan. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Propietarios podría dejar de alquilar

Suchar dice que si estos llega a convertirse en ley, es probable que los propietarios de casas, apartamentos, bodegas y locales comerciales que se dedican a alquilar, ya no quieran hacerlo más porque no les va a servir.

“Por lo general una persona para comprar una casa, bodega o apartamento debe endeudarse con un banco, además, debe darle mantenimiento al lugar, pagar el agua, la luz y bueno, en caso de que se apruebe la ley, el propietario no va a poder ir al banco a decir que no puede pagar más porque no pudo subir el alquiler, tampoco puede ir al AyA a decir eso y si tienen que hacer remodelaciones o reparaciones tampoco va a poder decir en la ferretería que necesita los materiales más baratos porque no pudo subir el alquiler por la deflación”, explicó.

El experto dice que si los arrendatarios dejan de alquilar sus propiedades eso ocasionaría que cada vez haya menos lugares para que la gente que alquila viva o guarde sus productos en el caso de bodegas, lo que ocasionaría el efecto contrario al deseado, que se disparen los precios y al final el tiro saldría por la culata.

Ahora hay que ver cómo avanza el proyecto de ley en la corriente legislativa y si se le hacen modificaciones mientras está en análisis.