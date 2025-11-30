Hay noticias para quienes están en las listas de espera de ortopedia en la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio un paso clave para mejorar la atención de miles de personas que esperan por cirugías en la especialidad de ortopedia.

La Junta Directiva aprobó la continuidad de la Unidad de Alto Desempeño Especializada de Cirugía Ambulatoria en Ortopedia, ubicada en el área de salud Desamparados 1, un proyecto que ha demostrado ser una de las soluciones más efectivas contra las largas listas de espera.

La unidad en Desamparados 1 ya atiende casos de baja y mediana complejidad y libera presión sobre los hospitales nacionales. (CCSS)

¿Qué es este “nodo” y por qué beneficia tanto a la población?

La estrategia de la CCSS consiste en concentrar en este nodo especializado las cirugías ambulatorias de ortopedia de baja y mediana complejidad provenientes de todo el país.

Esto permite aprovechar mejor el tiempo quirúrgico; acelerar la atención de casos no urgentes y liberar los hospitales nacionales para que atiendan traumas, emergencias y cirugías complejas.

En palabras del gerente médico, el doctor Alexánder Sánchez Cabo, esto ordena y equilibra el uso de los quirófanos: Hoy, el 89% del tiempo quirúrgico de ortopedia se dedica a emergencias, dejando solo un 11% para las listas de espera.

El nodo ayuda a los hospitales a enfocarse en emergencias mientras las cirugías ambulatorias avanzan más rápido. (Shutterstock)

Segunda etapa: más salas de cirugía y un bloque quirúrgico moderno

Con la aprobación de la continuidad, la CCSS avanzará hacia la segunda etapa del proyecto, prevista para iniciar en 2026.

Esta nueva fase incluye: ampliar dos salas de cirugía adicionales; traslado y ampliación de la Central de Esterilización.

También mejoras electromecánicas, estructurales y normativas y la consolidación de un bloque quirúrgico moderno, seguro y altamente eficiente.

Además, la unidad se convertirá en un centro académico, para formar residentes y especialistas con enfoque en calidad, eficiencia y seguridad.

Resultados que ya están cambiando vidas

Desde su aprobación en agosto de 2024, la unidad ha logrado avances impresionantes:

- 1.354 cirugías realizadas en pacientes de baja y mediana complejidad.

- 1.567 pacientes depurados de la lista de espera nacional.

- 30% de aumento en la tasa de egresos quirúrgicos.

- Coordinación reforzada con la red hospitalaria.

- 23% de todos los casos ambulatorios del país resueltos entre febrero y junio de 2025.

- 874 cirugías realizadas solo en ese periodo, convirtiéndose en la unidad con mayor producción quirúrgica del país.

La unidad ya es la que más cirugías ambulatorias de ortopedia realiza en todo el país. (Shutterstock)

¿Por qué esto es tan importante para la gente?

Ortopedia es una de las especialidades con mayores tiempos de espera: representa el 17% de las cirugías pendientes a nivel nacional (34.309 pacientes) y con tiempos promedio que superan los 532 días.

Con la ampliación de esta unidad:

- Más personas operan sin tener que esperar años.

- Los hospitales tendrán más capacidad para emergencias.

- Las cirugías de baja complejidad se resolverán de forma más rápida y segura.

- Las listas de espera se reducirán sustancialmente.

- La población de Desamparados y todo el país recibe atención más ágil y especializada.