Herediana celebró su cumpleaños con visita al Santo Cristo de Esquipulas

Carlos Nuñez Salas viajó desde San Lorenzo de Flores, Heredia, con varios familiares, entre ellos su esposa, María Eugenia Alvarado y el nieto de ambos Julian Campos Nuñez. Ellos tenían unos diez años de no ir a ver al Santo Cristo de Esquipulas en su fiesta.

Doña María Eugenia contó que ella estaba de cumpleaños este domingo y cuándo le preguntaron a dónde quería ir a celebrar dijo que al Santuario Nacional de Santo Cristo de Esquipulas.

“Hace muchos años vine con una pelota en el ojo derecho y el sacerdote me preguntó qué era lo que yo quería que él santo me concediera y le dije que me curara el ojo y vea”, relató la devota mientras se señalaba el ojo completamente sano.

La familia aprovechó para dar gracias a Dios por tantas bendiciones por medio de unas tarjetas que había en el templo en las que cada quien le escribía lo que quería a Jesús.

El pequeño Julian, de siete años, contó qué fue lo que le escribió al Cristo Negro en la tarjeta.

“Le agradecí por mi familia porque los quiero mucho a todos y le pedí que me permita vivir mucho años y que mi familia viva muchos años conmigo” expresó el niño muy emocionado.