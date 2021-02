“Llevo 34 años en la veterinaria y lo disfruto mucho, por dicha nunca me he llevado sustos, ni me ha mordido ningún animal, ni nada así. Con el pasar de los años uno aprende a leer a los pacientes, atender un perro o un gato es más complicado que examinar a una persona porque ellos no pueden hablar, pero con el tiempo uno va desarrollando eso”, aseguró.