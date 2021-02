“Un día llegué a una tienda de ropa americana porque había un letrero de que buscaban personal. La dueña me atendió y le dije que me diera una oportunidad, que si quería trabajaba gratis una semana. Ella me preguntó si yo sabía leer, le dije que sí sin entender bien por qué me había preguntado eso y me dijo que en el letrero decía que buscaban vendedoras de entre 18 y 27 años y que yo ya estaba muy vieja y no servía para vender. La manera en la que me habló me hizo irme llorando hasta mi casa, me sentía humillada”.