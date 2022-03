Hermandad de Jesús Nazareno de Dulce Nombre de Cartago cumple 50 años

En marzo de 1972 e ilusionados por su gran amor al Nazareno, un grupo de vecinos de Dulce Nombre de Cartago dio el paso al frente y creó la Hermandad de Jesús Nazareno del pueblo.

Y ahora sus integrantes están de fiesta, ya que este mes celebran su media teja.

La hermandad inició con el liderazgo de Raúl Villalón, sacerdote de la comunidad en esa época, y con 12 socios, vistiendo un uniforme muy sencillo, al punto que la coraza (de soldados romanos) era de tela, tenían un solo tambor, un jefe de tropa y únicamente contaban con la imagen del Jesús Nazareno y el Cristo crucificado.

Este año las procesiones volverán a la comunidad cartaginesa, o sea, hay doble motivo para celebrar. Foto: Cortesía (Cortesía)

Precisamente, don Rodolfo Coto fue uno de los miembros fundadores y el primer jefe de tropa. Recuerda que él y sus compañeros estaban todos enfiebrados porque el barrio tendría una hermandad y así seguirían el ejemplo de otras agrupaciones que ya existían en la provincia.

“Yo escuché que se estaba formando una hermandad para salir en Semana Santa, entonces fui a hablar con Édgar Navarro que había sido jefe de tropa en la del Convento (de los capuchinos, en Cartago centro). Mi intención era ser tamborista, pero él me planteó ser jefe, yo no me lo creía porque apenas tenía 20 años, pero al final don Édgar me dio la confianza, nos preparó y nos mandamos.

“La primera orden que di me dio mucha risa, pero ya en las procesiones agarramos el asunto en serio y fue muy bonito, con mucha participación del pueblo acompañándonos”, explicó Coto, quien estuvo en la agrupación durante una década.

Don Rodolfo fue el primero en contar con un uniforme más pomposo, aunque al principio no iba ser para él.

La hermandad de Dulce Nombre de Cartago cumple 50 años y lo festejará este 13 de marzo con una misa. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Don Emilio Mata, que fue nuestro primer clarinetista, le iba a comprar el uniforme a don Édgar y era algo muy lindo y diferente a lo que teníamos, ya que nuestra coraza era de cuero, pero me dijo que cómo iba a salir mejor vestido que yo, entonces me dio la idea de que fuera yo quien lo comprara. Todo me costó 800 colones que en ese tiempo era un montón de plata”, recordó.

Para celebrar el recorrido de esta hermandad cartaginesa durante cinco décadas, su junta directiva invitó a los socios activos, exsocios, colaboradores y sus familias, así como a la comunidad en general de Dulce Nombre, a participar de una misa que se llevará a cabo este domingo 13 de marzo, a las 4 de la tarde, en la iglesia católica del pueblo. Eso sí, siempre cumpliendo con el uso de mascarilla, protocolos y aforo para cuidarse del covid.

Ya son varias generaciones las que han pasado por sus filas. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Con las procesiones llevamos una misión de evangelizar y dar testimonio de nuestra fe y es un honor para nosotros vivir este aniversario, comprometidos con continuar este legado que crearon vecinos con los que siempre estaremos agradecidos. Por ello, siempre creímos en abrir un merecido espacio para celebrar estos 50 años, por lo que invitamos a la comunidad de Dulce Nombre, Caballo Blanco y Navarro para que nos acompañen”, afirmó Víctor Hugo Solano Villalta, el presidente actual de la junta directiva de la hermandad.

Después de la misa, los socios, exsocios y colaboradores pasarán al salón parroquial, en donde podrán observar una galería de fotos y así recordar viejos tiempos. Para “Escopeta”, como le dicen a Víctor Hugo, en la de menos muchos se apuntan de nuevo y se vuelven a integrar como miembros activos.