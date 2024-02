Hermanos están indignados por posición del presidente sobre construcción del hospital de Cartago

Las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en las que cuestionó cuál es el apuro por construir el hospital de Cartago, calaron muy hondo entre los vecinos de esa provincia que tienen años de permanecer en listas de espera.

En la gira que el mandatario hizo esta semana por la zona sur del país, le consultaron qué piensa de la presión que ejercen los diputados de Cartago para que el nuevo hospital de esa provincia se construya lo antes posible y su respuesta originó la polémica.

Rodrigo Chaves causó indignación al preguntar cuál es el apuro para construir el nuevo hospital de Cartago. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuánto vale el lote con respecto a la inversión total (hace una seña de que muy poco), más bien, ¿qué es la necedad de algunos diputados de que construyamos un hospital en un lugar que es un barreal, que está rodeado de plantas químicas, donde aparentemente hay una falla geológica (quiso decir sísmica) y metamos ahí a miles y miles y miles, y si se nos cae después qué importa, le lavamos la cara a lo que pareciera ser una compra de una propiedad que deja preguntas.

“Hasta que no estemos seguros de que ese avión es seguro para montar a la familia, yo estoy de acuerdo con doña Marta Eugenia (presidenta de la CCSS) y la señora ministra de la Salud (Mary Munive) que diga: no se embarque. Más bien hágale la pregunta a los otros (los diputados), ¿qué es el apuro? ¿Por qué se cambiaron reportes técnicos para que un día no se pudiera y al día siguiente sí?”, dijo el mandatario.

Jorge Pérez, quien es vecino de Taras, desea que se construya el nuevo hospital de una vez por todas para ver si acaso se resuelve una situación de salud que lo atormenta desde hace tres años.

Él tiene una hernia en los testículos y pese a que ya le hicieron todos los exámenes necesarios que demuestran que necesita una operación urgente, él todavía está en una lista de espera.

Jorge Pérez es vecino de Cartago y tiene tres años de esperar una operación. Foto: Cortesía. (Cortesía de Noemy Pérez)

“Yo trabajaba en una fábrica, pero cuando se me hizo la hernia me despidieron porque ya no podía alzar carga ni hacer trabajos pesados, así que ahora agarro lo que me salga para ganarme alguito. A veces me levanto con mucho dolor y no puedo ni caminar bien, así que tengo que tomar pastillas para aliviarme un poco y que se me desinflame.

“El cirujano que me vio en el hospital de Cartago me dijo que lo mío era una prioridad, pero llevo años esperando, todos los meses voy a preguntar y me dicen que debo seguir esperando, pero ya estoy cansado de tanto dolor y molestias”, contó el paciente.

Claro que urge

Noemy Pérez, quien es hermana de Jorge y de Álvaro Ezequiel Pérez, también tiene una hernia en la ingle, ese es un mal de familia porque la mamá padecía de ese mal y otros hermanos, han tenido que ser operados por la misma dolencia.

La mujer dice que se siente indignada cuando escucha decir que el nuevo hospital de Cartago no urge, porque a ella le consta que sí.

El gobierno dice que el terreno para el hospital es inseguro, pese a que los estudios dicen lo contrario. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“A Álvaro lo diagnosticaron hace unos tres años, pero el proceso ha sido tan lento. Poco a poco le han ido haciendo exámenes. Recuerdo que le habían dado una cita con el cirujano, pero para mucho tiempo después, así que fui el año pasado a la Contraloría de Servicios del hospital Max Peralta para reclamar por el prolongado tiempo de espera y le adelantaron la cita para octubre, pero cuando ya iba a llegar el día de la nueva cita todavía no le habían hecho un ultrasonido y un examen de la próstata que le habían mandado y que debía revisar el médico, así que no me quedó más opción que pagarle esos exámenes por privado.

“Cuando el cirujano vio los resultados de los exámenes dijo que la operación debía ser prioritaria, pero a él también lo metieron en una lista de espera y nada que lo llaman y ni esperanza de que lo hagan pronto”, contó Noemy.

Álvaro trabaja en el campo y sufre terribles dolores por la hernia, pero no le queda más que aguantar cuando sus fuerzas se lo permiten. En ocasiones es tanta la molestia que no puede ir a trabajar y eso le ocasiona problemas en el trabajo.

“Estoy consternada con eso que dicen que no urge el hospital nuevo de Cartago ¿cómo que no urge? ¡Claro que urge! Nosotros vivimos cerca del terreno donde se supone que lo deben construir y no le vemos nada de malo, no entendemos por qué dicen que no se puede construir”, expresó la mujer.