Experto nuclear dice que Pilar Cisneros está más perdida que el chiquito de la llorona

Las afirmaciones que ha hecho la diputada Pilar Cisneros de que las industrias que están cerca del terreno dónde se planea construir el nuevo hospital de Cartago podrían ocasionar accidentes nucleares como los ocurrido en Chernóbil o Fukushima, no tienen ni pies ni cabeza, es más, en todo Centroamérica no podría darse un evento tan terrible como esos ¡gracias a Dios!

Así lo explicó el físico nuclear de la Universidad de Costa Rica, Erick Mora, especialista en Física Médica, y quien además es presidente del Colegio de Físicos.

Pilar Cisneros armó un alboroto con una afirmación que ni siquiera es real. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Ella está haciendo una mezcla de cosas bastante peligrosas y bastante erróneas, una cosa es una industria nuclear y otra es una industria química, son completamente diferentes”, dijo el experto.

Erick recordó que el accidente de Chernóbil se dio por un error humano y el de Fukushima por un terremoto, pero en ambos había reactores nucleares, por eso fueron tan catastróficos.

En el caso de Costa Rica, y específicamente la zona de Cartago, hay industrias químicas, no nucleares y estas tienen que estar estrictamente controladas por el Ministerio de Salud.

“Si aquí se quisiera poner un reactor nuclear ni siquiera se podría porque no tenemos las condiciones, ella está mezclando las cosas”, aseguró.

El gobierno no quiere que el hospital de Cartago se construya en el terreno previsto. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Cuestiona trabajo del Ministerio de Salud

El experto dice que él no se sorprendería de que las industrias que están en Cartago salgan a pronunciarse al respecto de las declaraciones de la diputada porque las está poniendo en mal y está generando un miedo injustificado en los vecinos.

“El Ministerio de Salud, por normativa, tiene que pedirles planes de gestión de riesgo, eso es normal en cualquier industria... La diputada está diciendo que el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud para autorizar esas fábricas y las municipalidades y demás, no es adecuado.

“Accidentes puede haber, eso es cierto, pero cuando cuando se tiene un sistema de gestión de riesgo se piensa siempre en los peores escenarios, las empresas deben estar preparadas para todo eso”, dijo el físico.

Mora dijo que estas fábricas pueden generar explosivos, pero serían completamente diferentes a las señaladas por Cisneros.

Pilar Cisneros encendió la mecha con un polémico tema

“Lo que pasó en Chernóbil y Fukushima fue por explosiones de reactores nucleares y eso aquí no hay, de hecho no hay en Centroamérica. Tener un reactor nuclear es muy serio y aquí no se tiene el personal, de hecho en Centroamérica no se podría instalar uno tan solo por la parte sísmica.

“Lo que ella (Pilar Cisneros) está haciendo es generar alertas inexistentes, uno no puede llegar a decir aquí a pasar algo similar a Chernóbil y Fukushima porque no son el mismo tipo de industrias, los riesgos son completamente diferentes”, manifestó el experto nuclear.

Mora dijo incluso que puede haber un mayor riesgo de accidentes en fábricas de reciclaje cuando se dan incendios, como ya se ha visto en Costa Rica, que en las empresas que señala la diputada.

Declaraciones infundadas

Las polémicas declaraciones las dio la legisladora oficialista en la Comisión de la Provincia de Cartago el lunes pasado, cuando trató de convencer a sus compañeros legisladores de que ese terreno no es apto.

“Aquí no hay ninguna simulación, esto es la realidad, cartagos, esta es la realidad, vean la cantidad de industrias que hay (cerca del terreno donde se quiere construir el hospital) hay una industria que está pegada a ese terreno y dice procesamiento de desechos, yo no la he ido a visitar, no sé qué tipo de desechos, pero eso está pegado a lo que sería el nuevo hospital de Cartago.

Rodrigo Chaves también dice que el terreno es inseguro. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

“Nadie está planeando un accidente, ¿ustedes creen que el accidente de Chernóbil fue planeado? ¿Ustedes creen que el accidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón fue planeado? Se llaman accidentes, pero todas estas industrias químicas están sujetas a tener un accidente”, dijo Cisneros.

Sobre ese mismo tema el presidente Rodrigo Chaves mandó un mensaje a los diputados que han estado presionando para que se construya el hospital lo antes posible.

“Cuánto vale el lote con respecto a la inversión total (hace una seña de que muy poco), más bien, ¿qué es la necedad de algunos diputados de que construyamos un hospital en un lugar que es un barreal, que está rodeado de plantas químicas, donde aparentemente hay una falla geológica (quiso decir sísmica) y metamos ahí a miles y miles y miles, y si se nos cae después qué importa, le lavamos la cara a lo que pareciera ser una compra de una propiedad que deja preguntas.

“Hasta que no estemos seguros de que ese avión es seguro para montar a la familia, yo estoy de acuerdo con doña Marta Eugenia (presidenta de la CCSS) y la señora ministra de la Salud (Mary Munive) que diga: no se embarque. Más bien hágale la pregunta a los otros (los diputados) ¿qué es el apuro? ¿por qué se cambiaron reportes técnicos para que un día no se pudiera y al día siguiente sí?”, dijo el mandatario.